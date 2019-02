Os acidentes rodoviários provocaram 44 mortos em janeiro, número idêntico ao mesmo mês do ano anterior, indicou esta segunda-feira a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

No entanto, o número de desastres nas estradas portuguesas aumentou cerca de 5% no primeiro mês do ano face a igual período de 2018.

Segundo a ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, registaram-se 10.931 acidentes rodoviários entre 01 e 31 de janeiro, mais 538 do que em janeiro do ano passado, quando ocorreram 10.393.

Janeiro de 2019 foi o mês de janeiro com maior número de acidentes desde 2016, neste mês ocorreram 10.811 e, em janeiro de 2017, registaram-se 10.560. Os 10.931 acidentes provocaram 44 mortos em janeiro, número idêntico ao mesmo mês de 2018, enquanto em janeiro de 2017 morreram 40 pessoas e em período homólogo de 2016 registaram-se 34 vítimas mortais.

A Segurança Rodoviária adianta que o distrito com mais mortos nas estradas em janeiro foi Braga, com 11, seguido do Porto (sete) e Santarém (cinco).

Os distritos de Bragança e Castelo Branco não registaram qualquer vítima mortal em janeiro.

Os dados da ANSR mostram também que os feridos graves aumentaram 18,5% em janeiro face ao mesmo período de 2018, tendo no primeiro mês do janeiro ficado gravemente feridas nas estradas portuguesas 147, quando em janeiro de 2018 sofreram ferimentos graves 124. No entanto, em janeiro de 2016 e 2017 o número de feridos graves foi superior, 151 e 153 respetivamente.

Também os feridos ligeiros aumentaram ligeiramente no primeiro mês do ano, registando-se 3.292 contra os 3.107 do mesmo mês de 2018.

Os dados da ANSR dizem respeito à segurança rodoviária no Continente e às vítimas mortais cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.