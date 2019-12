Idosos arrastados por onda no Estoril foram salvos por surfista

Natal chega com sol, mas cheias mantêm-se "preocupantes" no Mondego

Uma onda gigante galgou esta manhã o paredão do Estoril, entre a praia da Poça e a da Azarujinha, e apanhou três idosos, entre os 70 e os 80 anos, que se encontravam a caminhar no local.

De acordo com o que afirmou ao DN o comandante dos Bombeiros do Estoril, Paulo Rocha, as três pessoas, duas do sexo feminino e uma do masculino, foram levadas pela onda para o mar, mas rapidamente foram resgatadas por um surfista que se encontrava no local.

Os bombeiros foram chamados ao local para os socorrer. O comandante dos bombeiros referiu que os idosos apenas sofreram ligeiras escoriações, arranhões e cortes, tendo sido conduzidos às urgências do Hospital de Cascais, onde foram observados e tiveram alta pouco depois.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha alertado para o facto de a depressão Fabien se manter ativa em território português até ao final da manhã, estando prevista grande agitação marítima nas zonas do litoral.