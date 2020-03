Covid-19. Há 112 casos confirmados e mais de 1300 suspeitos

Há 112 casos confirmados e 1 308 suspeitos de infeção por covid-19 em Portugal. São mais 34 pessoas em 24 horas. Há 11 cadeias de transmissão ativas, mais cinco que as de quinta-feira. Não há mortes a registar.

De acordo com o relatório da Direção-Geral de Saúde, há ainda 172 casos a aguardar resultado laboratorial e 5674 em vigilância pelas autoridades de saúde.

Os casos importados são de Espanha (9), França (5), Itália (15), Suíca (3), Alemanha e Áustria (1).

O último balanço apontava para 78 casos de pessoas infetadas em Portugal. Nas últimas 24 horas tinham sido confirmados mais 19 casos e aguardavam resultados laboratoriais 133 testes.

A maioria dos cidadãos infetados continuava a estar a norte do país (44 doentes), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo (23) e depois pelas regiões centro (5) e Algarve (5). A faixa etária mais afetada é a das pessoas entre os 40 e os 49 anos.

"É uma luta pela nossa própria sobrevivência"

"Senti de todos os partidos políticos, sem exceção, o empenho e a determinação em partilhar esta batalha. É uma luta pela nossa própria sobrevivência. Estamos todos juntos", disse o primeiro-ministro António Costa, ao iniciar a conferência de imprensa na quinta-feira à noite, após Conselho de Ministros Extraordinário.

Entre as medidas aprovadas está a declaração do estado de alerta em Portugal, o encerramento de escolas, bares e discotecas, limitação de entradas em espaços públicos, centros comerciais e restaurantes, proibição do desembarque de passageiros de cruzeiros.

Entre a fase de contenção e a de mitigação

Portugal registou o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus no dia 2 de março, mas foi esta semana que o número de casos começou a aumentar com maior intensidade. O que levou a diretora-geral da saúde, Graça Freitas, a explicar, durante a conferência de imprensa de quarta-feira, que o país está a tomar medidas da fase de contenção e de mitigação, ao mesmo tempo, consoante a necessidade.

A fase de contenção alargada prevê que haja, em Portugal, casos importados, sem cadeias secundárias, de acordo com a informação expressa no Plano Nacional de Contingência. A fase de mitigação já contempla transmissão local em ambiente fechado e transmissão comunitária.