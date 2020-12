Frio, neve e ondas até 14 metros põem 15 distritos do país em alerta

Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo vão entrar esta segunda-feira, 28 de dezembro, sob aviso laranja por causa da agitação marítima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em cinco dos sete distritos referenciados no 'site' do IPMA o aviso laranja vigora entre as 00:00 de segunda-feira e as 11:00 de terça-feira.

São eles Aveiro, Braga, Coimbra, Porto e Viana do Castelo, distritos de Portugal continental nos quais o IPMA aponta para ondas de noroeste com cinco a sete metros, podendo atingir 12 a 14 metros de altura máxima.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já em Leiria e Lisboa o aviso laranja por causa da agitação marítima, com ondas de noroeste com cinco a 13 metros de altura, vigora entre as 06:00 de segunda-feira e as 11:00 de terça-feira.

No que diz respeito ao tempo frio, estão sob aviso amarelo até às 09:00 de domingo os distritos de Aveiro, Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Vila Real e Viseu.

Os distritos de Castelo Branco e a Guarda estão ambos sob aviso amarelo também por causa de neve, entre as 18:00 de domingo e as 09:00 de segunda-feira.

Os avisos do IPMA variam entre o vermelho (o mais grave), o laranja e o amarelo.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Paralelamente a agência espanhola de meteorologia dá conta hoje que de que a tempestade "Bela", agora localizada sobre a Islândia, se intensificou nas últimas horas e os seus efeitos poder-se-ão fazer sentir a partir de domingo e até quarta-feira na Península Ibérica e nas Ilhas Baleares.