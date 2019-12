Fotógrafo espanhol das ondas gigantes da Nazaré encontrado morto

O espanhol Rafael Riancho, de 64 anos, foi nesta quarta-feira encontrado morto num quarto de hotel na Nazaré. Era um dos mais conhecidos fotógrafos das ondas gigantes da Nazaré, uma presença assídua na Praia do Norte onde registava a proeza de vários surfistas. Imagens que se tornaram mundialmente famosas devido "à paixão" que depositava em cada trabalho, destacou a surfista Justine Dupont.

Os bombeiros receberam o alerta às 09.50 para uma vítima de "uma possível paragem cardiorrespiratória no Hotel Oceano", contou ao DN Ricardo Rebelo, adjunto de comando da corporação. Foi ativada uma VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Leiria e a PSP da Nazaré foi chamada ao local.

No quarto de hotel foi encontrada "uma vítima masculina, de 64 anos, que estava em paragem cardiorrespiratória". A equipa do VMER acabou por declarar o óbito no local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria, para autópsia, explicou Ricardo Rebelo.

Fonte do comando da PSP de Leiria refere que a família da vítima, "de nacionalidade espanhola", foi contactada e que "não foram encontrados indícios de crime" no local.

De acordo com Sérgio Gândara, rececionista do Hotel Oceano, Rafael Riancho foi encontrado morto por uma funcionária desta unidade hoteleira. "Costumava vir à Nazaré no inverno para fotografar as ondas gigantes. Há cerca de três ou quatro anos que vinha ao nosso hotel", afirmou.

As fotos das ondas gigantes da Nazaré registadas por Rafael Riancho na Praia do Norte tornaram-se conhecidas em todo o mundo dando ainda mais projeção à vila portuguesa.

A surfista Justine Dupont partilhou nas redes sociais "a última foto" que o "amigo" lhe enviou. "Eras tão apaixonado e espalhavas tão boas vibrações. Mesmo que estivesse a chover ou muito vento, ficavas naquele penhasco o dia inteiro se algum de nós estava a surfar", recordou a francesa numa publicação no Instagram.

"No domingo vão estar as condições de que estavas à espera e vamos todos surfá-las por ti, amigo", escreveu Justine Dupont.

Também a surfista brasileira Maya Gabeira lamentou a morte do fotógrafo espanhol e partilhou a última foto que recebeu de Rafael Riancho. "Nunca perdeu uma onda minha. E já estava entusiasmado para a próxima swell. Estava sempre a torcer por nós. Vou sentir a tua falta, amigo."