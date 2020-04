Eduardo Cabrita: "Portugal é o país na Europa com mais testes por milhão de habitantes"

Lisboa com mais 108 casos que Gaia, o segundo concelho mais atingido

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou esta sexta-feira que, "entre os países que têm mais de um milhão de habitantes, Portugal é o país na Europa com mais testes por milhão de habitantes".

"Até ontem realizaram-se 317 mil testes. Em abril já se fez o dobro dos testes de março", acrescentou, em conferência de imprensa.

Relativamente aos lares, o ministro disse que "foi dada prioridade a testagem a trabalhadores dos lares e, quando se verificassem casos positivos, a utentes". "Essa testagem está em plena aplicação e foram realizados já testes a 50% dos trabalhadores dos lares. O objetivo é testar 100% dos trabalhadores no início de maio", perspetivou.

Eduardo Cabrita falou ainda do "esforço adicional" a que os portugueses serão sujeitos no fim de semana prolongado de 1 a 3 de maio antes da retoma gradual da atividade, prometendo restrições de circulação entre concelhos e em locais próximos do mar.

Salientando o "generalizado confinamento dos cidadãos", o ministro revelou que foram levadas a cabo 58 detenções no atual período de estado de emergência, "23 das quais por violação do dever de confinamento obrigatório". "Foram encerrados 142 estabelecimentos que estavam a violar as regras, fundamentalmente estabelecimentos da área da restauração e similares", aditou. Ainda assim, "verificou-se um aumento de circulação, sobretudo pela retoma de atividade de empresas que não estavam obrigadas a fechar".

No que concerne às forças de segurança, "estão confirmados 168 casos de infeção nas forças de segurança". "Porém, 26 estão curados. 282 polícias ou militares da GNR estão em isolamento profilático, por eventual contacto com colegas e outros cidadãos afetados. Isto em nada afeta a operacionalidade das forças de segurança", anunciou Eduardo Cabrita, que enalteceu a cooperação entre PSP e GNR, nomeadamente nas cercas sanitárias nas regiões autónomas.

O ministro revelou ainda que "até ontem [quinta-feira] chegaram 25 voos de material de apoio médico: equipamentos de proteção individual, ventilares e outros equipamentos" e que ""para a próxima semana estão programados mais quatro voos".

Por último, Eduardo Cabrita propôs que a "melhor forma de festejar o 25 de abril será cantar o 'Grândola, Vila Morena' às 15.00 a partir da janela de casa", conforme a Associação 25 de Abril tem vindo a sugerir.