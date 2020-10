Diretor nacional da PSP infetado com covid-19

Ronaldo com covid-19. Está assintomático e aguarda resultado do segundo teste

O diretor nacional da PSP acusou positivo para a covid-19 e está em casa desde ontem (segunda-feira, 12 de outubro), confirmou ao DN fonte oficial desta força de segurança.

Magina da Silva estará assintomático, não sendo conhecido o local e o dia em que terá sido infetado.

De acordo com a PSP, todos os elementos que trabalham próximo do diretor nacional já fizeram o teste à covid-19 e o resultado foi negativo para todos.

Durante a ausência de Magina da Silva, as suas funções são asseguradas pelo número dois da PSP, o superintendente-chefe Constantino Ramos, tal como acontece em todas as ausências do líder desta força policial.