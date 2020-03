DGS diz que cerca sanitária no Porto não está decidida

Sobe para três o número de casos positivos no Núcleo da Maia da Comarca do Porto

"Até ao momento não houve nenhuma pronúncia das autoridades de saúde nesse sentido", é a resposta da Direção-Geral da Saúde à pergunta sobre se, afinal, a cidade do Porto iria ser submetida a uma cerca sanitária, à semelhança de Ovar e de outras duas zonas - uma nos Açores, em Povoação, e outra numa aldeia com pouco mais de 370 habitantes, em Melgaço.

No entanto, a DGS foi clara ao recordar que "qualquer proposta teria de ser enquadrada ao abrigo do artigo 20º do decreto 2-A/2020, de 20 de março", ou seja, o decreto que procede à execução da declaração do estado de emergência.

A decisão de impor uma cerca sanitária na região do Porto estaria a ser equacionada e poderia ser tomada ainda esta segunda-feira, afirmou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na habitual conferência de imprensa diária para fazer o ponto da situação da pandemia de covid-19 em Portugal.

A polémica instalou-se quando Rui Moreira, presidente da câmara do Porto, manifestou publicamente estar contra a decisão. A medida é "inútil e extemporânea", classificou, através de um comunicado.

Graça Freitas disse que as autoridades de saúde regionais, as autoridades de saúde nacionais e o Ministério da Saúde estariam a equacionar a medida "e provavelmente hoje será tomada uma decisão nesse sentido", afirmou Graça Freitas na conferência de imprensa diária para fazer o ponto da situação da pandemia de covid-19 em Portugal.

A medida foi considerada "absurda" pelo autarca do Porto que sublinha que esta "não foi pedida pela Câmara do Porto, não foi pedida pela Proteção Civil do Porto e não foi pedida pela Proteção Civil Distrital" e que "nenhuma destas instituições e nenhum dos seus responsáveis, incluindo o presidente da Câmara do Porto foi contactado, avisado ou consultado pela Direção Geral da Saúde".

Rui Moreira está contra o cerco sanitário uma vez que este "tornaria impossível o funcionamento de serviços básicos da cidade, como a limpeza urbana (cuja maior parte dos trabalhadores não reside na cidade), como a recolha de resíduos (cuja LIPOR fica fora da cidade), como o abastecimento e acessos a dois hospitais centrais (Santo António e São João)", lê-se ainda no comunicado.