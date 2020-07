DGS atualizou 11 boletins e acrescentou mais 200 casos ao total nacional

Um parceiro laboratorial privado esteve três dias sem notificar nenhum resultado de testes covid-19 à Direção-Geral da Saúde (DGS) no final de junho e houve casos que ficaram por confirmar. A autoridade da saúde já tinha avisado que estava a rever os dados e que ia substituir 11 boletins referentes aos dias entre 30 de junho e 10 de julho. O resultado é a soma de mais 200 casos ao total nacional. Ou seja, para além dos 342 infetados das últimas 24 horas, a DGS notificou mais 200 pessoas com covid-19 referentes aos últimos 11 dias.

As duas centenas de casos dizem respeito à região de Lisboa e Vale do Tejo.

Esta atualização teve ainda impacto ao nível da tabela que representa a faixa etária dos infetados, que tinha sido temporariamente suspensa. De acordo com a informação mais recente, 44,2% dos casos de infeção pelo novo coronavírus referem-se ao sexo masculino e 55,8% ao sexo feminino. As pessoas entre os 40 e os 49 anos são as mais afetadas pela pandemia (7624 infetados), depois entre os 30 e os 39 anos (7478), seguidas das entre os 50 e os 59 anos (7126).

Fica assim a faltar apenas a regularização dos dados por concelho, congelados na mesma altura e que deverão ser atualizados no próximo dia 14, informou a ministra da Saúde, esta sexta-feira, em conferência de imprensa. "A DGS está a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde que ficará concluída durante os próximos dias", lê-se para já no relatório diário da DGS.

Apesar desta situação, as autoridade de saúde têm pedido aos portugueses que confiem nos dados divulgados. Graça Freitas, a diretora-geral da Saúde, garante que Portugal se tem pautado pela transparência e que, inclusivamente, tem recebido elogios internacionais pela forma como reporta diariamente, sem interrupções, a evolução da sua situação epidemiológica.

Mais 342 casos e oito mortes em 24 horas

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais oito pessoas e foram confirmados mais 342 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado (11 de julho), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 46221 infetados, 30655 recuperados e​​​​ 1654 vítimas mortais no país.

Há, neste momento, 13 912 doentes portugueses ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

259 dos 342 (76%) têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo. Tal como todos os oito óbitos confirmados nas últimas 24 horas. As vítimas mortais são uma mulher entre os 60 e os 69 anos, três homens entre os 70 e os 79 e três homens e uma mulher com mais de 80 anos.

A taxa de letalidade do país é hoje de 3,58%.

Os restantes casos de hoje estes estão distribuídos pelo Norte (mais 67), pelo Alentejo (oito), pelo Algarve (sete) e pelo Centro (um).

Este sábado, estão internados 459 doentes, (menos 12 que no dia anterior). Nos cuidados intensivos encontram-se 68 pessoas com covid-19 (mais duas).

É o número de hospitalizações mais baixo desde o dia 28 de junho, data em que havia 458 infetados a ser tratados em ambiente hospitalar.