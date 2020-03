Dez conselhos para os pais manterem as aulas dos filhos em casa

Em tempos de covid-19, o Ministério da Educação criou um vídeo com dez conselhos para os pais manterem os seus filhos a manterem as rotinas escolares, mesmo em casa, não deixando de acompanharem as aulas. Margarida Pinto Correia explica em pouco mais de um minuto o que deve fazer quando tem os seus filhos em casa.

Os conselhos são simples e curtos. O primeiro passo é garantir que os horários são cumpridos. Não deixe de perguntar o que foi feito e verifique se todos os trabalhos preparados foram realizados.

Ajude também a identificar se os trabalhos preparados foram mesmo realizados e participe: ajude a identificar dúvidas.

Mantenha o contacto com os professores e os diretores de turma e lembre-se que os alunos não estão de férias.

As crianças precisam de tempos livres e a leitura deve ser incentivada.

Pode aproveitar para visitar museus e exposições virtuais - há vários disponíveis nos sites de câmaras municipais, por exemplo.

Muito importante é igualmente praticar atividade física em casa e se tiver dificuldades neste conjunto de tarefas deve pedir ajuda.

As crianças podem ter dificuldade em compreender a situação criada pela epidemia. Deve conversar com eles e a Unicef criou um guia de aconselhamento que o DN já divulgou e pode encontrar aqui.