Detido homem que extorquia mulheres a quem pedia fotos íntimas no Facebook

Jogador do Levante detido por alegada extorsão, ameaça de morte, intimidação, falsificação...

Um homem de 53 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, suspeito dos crimes de burla qualificada e extorsão. O seu modo de vida, diz a PJ; era conhecer mulheres pelo Facebook, obter imagens suas de cariz íntimo e sexual para depois fazer extorsão, ameaçando torná-las públicas. Uma conduta criminosa que é conhecida como sextortion. Fez vítimas de norte a sul do país.

"A investigação apurou que o arguido, mediante a utilização de uma identidade falsa, através das redes sociais (facebook), criou amizade com várias mulheres, convencendo-as a facultarem-lhe fotografias ou filmes de cariz íntimo/sexual. Obtidas as imagens, exigiu-lhes montantes elevados em dinheiro, para que as mesmas fotografias e filmes, não fossem divulgados, a amigos e familiares das vítimas", explica a PJ em comunicado esta quarta-feira divulgado.

De acordo com a força policial, o "arguido, que vive de forma itinerante pelo País, pernoitando em residenciais, terá feito desta atividade ilícita o seu modo de vida, nos últimos meses; está referenciado, em vários locais, designadamente em Peso da Régua, Braga, Paços de Ferreira e Évora".

A PJ informa que o suspeito, sem ocupação laboral, "foi presente às autoridades judiciárias competentes, ficando sujeito a apresentações bissemanais, proibição de acesso a redes sociais e proibição de contacto com as vitimas".

"A Polícia Judiciária continua a desenvolver diligências de investigação no sentido de apurar a extensão da atividade criminosa do arguido, designadamente o número de vítimas atingidas", refere ainda o comunicado policial.