Covid-19. PSP faz 362 detenções desde março por incumprimento das regras da DGS

Mais detidos. PSP admite estar "preocupada com as últimas horas"

"Da atividade policial em apoio às autoridades de saúde resultou, entre 20 de março e 10 de setembro e a nível nacional, a deteção de 362 situações de incumprimento, com a consequente detenção desses cidadãos", adianta a PSP num comunicado.

No documento explica-se que, no "contexto da situação especial de saúde pública vivenciada em Portugal, a PSP tem sido chamada a apoiar a população e assegurar o cumprimento da legislação especial aprovada".

"Uma das medidas excecionais legalmente aprovadas para alavancar o esforço de contenção do alastramento pandémico foi o confinamento domiciliário obrigatório, determinado pela autoridade de saúde, medida sanitária que ainda se encontra em vigor", segundo o comunicado.

Esta autoridade policial diz que "tem cabido à PSP proceder à confirmação sistemática do cumprimento da medida decretada em 20 de março de 2020, em estreita coordenação com as autoridades de saúde".

"Esta confirmação de cumprimento é realizada de forma sistemática, também e sempre numa perspetiva de apoio ao cidadão sujeito à medida o qual, ainda assim e visando proteger a comunidade, tem de permanecer no domicílio até nova decisão da autoridade de saúde", avisa.

Neste sentido, esta autoridade "apela a que todos os cidadãos cumpram as regras de prevenção da propagação da infeção por covid-19 difundidas pela DGS, bem como as ordens legais e legítimas dos polícias, emitidas no âmbito das diversas ocorrências policiais para as quais a PSP é chamada a resolver".

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 910.300 mortos e mais de 28,2 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 1.855 pessoas dos 62.813 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.