Covid-19. Há 53 municípios com infetados acima da média nacional, 29 no Norte

No final da primeira semana de setembro havia mais de meia centena de municípios em Portugal com uma média de novos casos de covid-19 acima do valor nacional.

"A 6 de setembro de 2020 existiram no país 2,4 novos casos confirmados de covid-19 (últimos 7 dias) por 10 mil habitantes. O número de novos casos confirmados com a doença COVID-19 por 10 mil habitantes foi superior ao nacional em 53 municípios", indica o Instituto Nacional de Estatística (INE) no estudo "Indicadores de contexto demográfico e da expressão territorial da pandemia COVID-19 em Portugal", divulgado esta sexta-feira ao final da manhã.

De acordo com a distribuição geográfica dos novos casos, "na região norte, 29 municípios registaram um valor acima do país, salientando-se um conjunto de 13 municípios da Área Metropolitana do Porto (AMP) e territórios limítrofes - Arouca, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Santo Tirso e Paredes na AMP e os municípios de Lousada, Felgueiras, Paços de Ferreira, Castelo de Paiva e Penafiel no Tâmega e Sousa, e de Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Vizela no Ave", lê-se no relatório.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© Fonte: INE

Mas há dois concelhos que com um coeficiente que é mais do dobro da média nacional. "Com valores superiores a sete novos casos por 10 mil habitantes, destacavam-se os municípios de Sernancelhe (Douro) e Vimioso (Terras de Trás-os-Montes)", aponta o estudo.

"Na Área Metropolitana de Lisboa (AML), do total de 18 municípios que compõem esta região, 11 apresentaram valores acima do nacional", sendo que Sintra e Amadora, registaram cinco ou mais casos confirmados por 10 mil habitantes, "seguindo-se os municípios de Vila Franca de Xira, Odivelas, Lisboa, Oeiras, Loures, Setúbal, Barreiro, Mafra e Seixal", acrescenta o gabinete de estatística.

Na região Centro, os municípios de Arruda dos Vinhos, Santa Comba Dão, Cantanhede, Águeda e Sátão também tinham valores acima da referência nacional. Na região do Alentejo, os municípios de Odemira, Santarém, Reguengos de Monsaraz, Campo Maior, Sines, Benavente e Mora e "Algarve (o município de Loulé) apresentavam valores superiores ao valor nacional", indica o estudo.

Os dados até ao dia 6 de setembro permitem uma análise por município. Três dias depois, a 9 de setembro, já se verificavam 3 novos casos por cada 10 mil habitantes.

Paulo Ribeiro Pinto é jornalista do Dinheiro Vivo