Covid-19. Há 181 casos suspeitos e 354 pessoas em vigilância em Portugal

Covid-19. Já são 13 as pessoas infetadas com coronavírus em Portugal

De acordo com o relatório de situação divulgado ao final da tarde desta quinta-feira pela Direção Geral de Saúde, há 34 novos casos suspeitos de infeção por coronavírus em Portugal, perfazendo agora um total de 181.

Em relação aos quatro novos casos confirmados nesta sexta-feira, são três homens (dois entre 40 e 49 anos e um entre os 50 e 59 anos) e uma mulher entre os 70 e os 79 anos.

Há ainda 30 casos suspeitos que aguardam resultado laboratorial.

O número de pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde em Portugal aumentou de 213 para 354 no espaço de um dia.

Entre os 13 casos confirmados, cinco foram importados (um de Espanha e quatro de Itália) e oito foram transmitidos já em Portugal.

Febre (11 casos), tosse (8), dores musculares (6), fraqueza generalizada (4) e cefaleia (três) são os principais sintomas.

Oito dos casos confirmados foram registados na região norte, um no centro do país e quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo.