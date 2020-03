Covid-19. Há 213 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 30 casos suspeitos de infeção por covid-19, aumentando para um total de 147, adiantou esta quinta-feira (5 de março) a Direção Geral de Saúde no boletim epidemiológico enviado às redações.

O número de pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde em Portugal aumentou de 81 para 213 no espaço de um dia.

O número de casos confirmados mantém-se nos nove, oito homens e uma mulher, conforme já se sabia desde o início da tarde. A mulher infetada tem entre 40 e 49 anos. Relativamente aos homens, dois estão no grupo etário 30-39 anos, três no 40-49 anos, um no 50-59 anos e dois no de 60-69 anos.

Entre os casos confirmados, cinco foram importados (um de Espanha e quatro de Itália) e quatro foram transmitidos já em Portugal.

Febre (oito casos), tosse (seis), dores musculares (cinco), cefaleia (três) e fraqueza generalizada (três) são os principais sintomas.

Cinco dos casos confirmados foram registados na região norte, um no centro do país e três na região de Lisboa e Vale do Tejo.