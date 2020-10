Covid-19 em Portugal. Não se sabe onde 41% das pessoas foram infetadas

Ministério da Educação quer manter escolas abertas apesar do aumento de casos

Em 41% dos novos casos de covid-19 não se conhece um link epidemiológico, ou seja, não se sabem onde os doentes ​​​​​​foram infetados. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, referiu-se, em conferência de imprensa, a uma percentagem "francamente positiva", uma vez que Portugal já enfrenta uma "grande transmissão comunitária".

"Ao dia de hoje [19 de outubro] foi possível em 59% do casos identificar um contacto com alguém que tivesse sintomas de covid-19 ou que fosse um caso positivo. E, muitas vezes, esta percentagem ainda aumenta à medida que se apuram os inquéritos epidemiológicos", disse Graça Freitas, que alertou ainda para o facto de esta ser "uma situação que se pode alterar de um dia para o outro".

As dificuldades em rastrear os contactos de todas as pessoas positivas para a covid-19 aumentam à medida que também vão sendo confirmados mais novos casos da doença. Na passada sexta-feira, a responsável pela Direção-Geral da Saúde (DGS) admitiu existir uma "enorme pressão" sobre os serviços de saúde pública, que nem sempre conseguem rastrear todos os contactos dos casos em tempo útil.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Durante a conferência de imprensa e questionada sobre uma possível ligação entre o início do ano letivo presencial e o aumento de novos casos, Graça Freitas disse não existir nenhuma relação conhecida.

"Não se encontrou nenhuma relação entre a abertura das escolas e o aumento do número de casos. Primeiro, porque os casos das escolas são relativamente limitados e isolados. Pensa-se que a maior parte das vezes foram contraídos na comunidade e não ao contrário", apontou a diretora-geral da Saúde. "Continuamos a ter um padrão de transmissão que é iminentemente familiar/social".

Portugal ultrapassa as 100 mil infeções.

S​​​obem casos entre os mais velhos, apesar da maioria ser entre os jovens

Portugal ultrapassou, esta segunda-feira, os 100 mil casos de covid-19, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 1949 novos infetados pelo novo coronavírus e morreram mais 17 pessoas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira (19 de outubro).

No total, desde março, registaram-se 101 860 casos, 2 198 vítimas mortais e 59 966 pessoas recuperaram da doença (mais 966 no último dia).

A maioria dos infetados das últimas 24 horas localiza-se na região do norte (mais 987 - 50,6% do total) e em Lisboa e Vale do Tejo (749 - 38,4%). Seguem-se o centro (mais 133), o Alentejo (35), o Algarve (32), os Açores (sete) e a Madeira (seis).

Neste momento, há 39 696 doentes ativos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde, mais 966 do​​​​​​ que ontem. E, de acordo com a diretora-geral da Saúde, "há um aumento da proporção de novos casos entre os 50 e os 69 anos. Apesar de tudo, a maior parte dos [novos] casos são em faixas etárias jovens".

Entre os mais novos, a faixa etária que mais se destaca, com uma diferença quase insignificante, é a dos 20 aos 29 anos, que tem agora 18% dos infetados. "Não anda muito longe de outros grupos etários: o dos 30 aos 39 tem 16% e o dos 40 a 49 tem 17%", especificou Graça Freitas, no ministério da Saúde.

Na semana que terminou ontem (de 12 a 18 de outubro), o país bateu recordes sucessivos do número de casos de covid diários, tendo chegado a atingir as 2608 infeções, na sexta-feira. Nos últimos sete dias contabilizaram-se 13247 novos casos, o que dá uma média diária de 1892 infeções.

Apesar destes números, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde continua a dizer que temos de "evitar a todo o custo confinar". "Não podemos ficar fechados todo o Inverno", afirmou António Lacerda Sales, apelando à responsabilidade cívica de cada um no que diz respeito ao cumprimento das normas sanitárias.