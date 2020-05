Casos por concelho: Sintra com quase mais 50 casos de sexta para sábado

Sintra (+48), Ovar (+40), Loures (+33) e Lisboa (+24) são os concelhos que, na evolução do boletim diário da Direção-Geral da Saúde, maior aumento de casos registaram entre sexta-feira e sábado.

Portugal tem agora 27 406 casos confirmados de coronavírus, um aumento de 138 em 24 horas, sendo que na distribuição por concelhos, com base nos dados nas notificações clínicas no sistema SINAVE, são apenas contabilizados 88% do número total de casos. Há por isso um desfasamento em relação ao aumento diário, com mais 344 casos incluídos nesta lista de sexta para sábado.

Sintra apresenta agora 745 casos, Ovar tem 614, Loures surge com 497 e Lisboa tem 1724, sendo o concelho com maior número de casos nesta lista. No total, além da capital, há outros cinco com números acima de mil: Vila Nova de Gaia (1448, +3 que na véspera), Porto (1300,+5), Matosinhos (1197, +5), Braga (1149, +3) e Gondomar (1048, +2).

Salvador Malheiro, o presidente da câmara de Ovar, concelho que esteve sob cerco sanitário, sempre defendeu que o número de casos que tinha contabilizados a nível local era mais elevado do que aquele que o boletim indicava

"Para efeitos de ação, de vigilância epidemiológica, para efeitos de intervenção, os dados do concelho são mais finos e mais precisos do que os nossos. O que nós fazemos no boletim é que, à medida que os concelhos nos vão dando informação, também vamos afinando a nossa e os dados que aparecem no boletim nacional por concelho vão sendo melhorados dia a dia", afirmou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na conferência de imprensa de dia 3.

Região de Lisboa com mais casos num dia

A nível nacional, apesar de a região Norte continuar a ser aquela que tem maior número de casos (15854. mais 45 do que sexta-feira), o maior aumento nas últimas 24 horas foi registado na região de Lisboa e Vale do Tejo (7166, mais 73).

No caso dos mortos, foram registados mais 12 nas últimas 24 horas, num total de 1126. A Norte há agora mais seis (645), em Lisboa e Vale do Tejo mais cinco (238) e no Centro mais um (215). Nesta região há mais 17 casos (para um total de 3581).

No Alentejo há mais três casos novos, para os 235, mas mantém-se apenas um morto. No Algarve (345 casos, 13 mortos), Açores (135 casos, 14 mortos) e Madeira (90 casos, nenhum morto), os números são iguais aos do boletim epidemiológico de sexta-feira.