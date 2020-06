Câmara de Sintra solicitou às autoridades de saúde o encerramento de 34 cafés

A Câmara Municipal de Sintra solicitou esta semana às autoridades de saúde o encerramento de 34 cafés que identificou, numa operação conjunta com a PSP, "como de risco elevado para a saúde pública e de ajuntamentos onde as normas das autoridades de saúde não eram respeitadas", informou a autarquia no seu site oficial.

Na mesma nota, o município deu conta de que "está a distribuir mais de 250 mil mascaras através dos três postos de atendimento que prestam apoio à população", em funcionamento junto às estações da CP. "As três unidades móveis disponibilizam máscaras de proteção individual, álcool gel e informação para a prevenção de possíveis contágios", pode ler-se.

Os três postos de atendimento surgem no seguimento da operação de distribuição de 1 milhão de máscaras, além da distribuição de cinco mil kits de proteção a alunos do 11º e 12º ano, professores e pessoal não docente aquando do regresso do ensino secundário.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sintra tem sido um dos concelhos mais afetados pelo covid-19 nas últimas semanas, contabilizando um acumulado de 2105 casos de infeção desde o início da pandemia - apenas Lisboa, com 2979, tem mais casos.