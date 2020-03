Covid-19. Aluno da Nova SBE em Carcavelos infetado. Campus está encerrado

Segundo um comunicado da instituição, a Nova School of Business and Economics (Nova SBE) da Universidade Nova de Lisboa, em Carcavelos (Oeiras), teve conhecimento durante a noite de um resultado positivo ao teste à COVID-19.

Trata-se de um aluno de nacionalidade portuguesa, que, "depois de um período de férias no estrangeiro, regressou a Portugal no início deste mês, proveniente de um país então ainda não referenciado como área de transmissão ativa do vírus", diz a nota.

O aluno está, até agora, assintomático e mantém-se em quarentena.

Segundo o comunicado da universidade, foi acionado de imediato o Plano de Contingência da Universidade Nova de Lisboa para o combate ao covid-19. As instalações de todo o Campus de Carcavelos foram encerradas ainda durante a noite e não irão abrir esta sexta-feira. "Aguarda-se a aplicação das medidas de contingência subsequentes que venham a ser determinadas pelas autoridades competentes", refere a instituição.

Entretanto, estão já ser identificadas as pessoas que tiveram contacto próximo e que conviveram no ambiente escolar com o aluno. "Todos os membros da comunidade foram já devidamente informados via email desta situação e do encerramento do Campus. Foi-lhes pedido que não se desloquem ao Campus e que aguardem novas informações, que serão prestadas durante o dia de sexta-feira", conclui o comunicado.

As atividades letivas da Nova SBE continuam a funcionar sob a forma de ensino à distância, tal como tinha sido já adotado pela Universidade NOVA de Lisboa desde o dia 11 março.

