Morre copiloto no rali da Marinha Grande. Laura Salvo tinha 21 anos

A copiloto de um automóvel espanhol morreu este sábado, após o despiste do veículo. O socorro chegou rapidamente ao local, mas as manobras de reanimação já não conseguiram salvar a jovem.

Segundo o comunicado oficial da organização, Laura Salvo, copiloto espanhola, de 21 anos, faleceu no decorrer da primeira especial do Rally Vidreiro Centro de Portugal - Marinha Grande.

Uma saída de estrada e a colisão com um pinheiro vitimou a jovem atleta que neste evento acompanhava Miguel Socias.

O Presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande explicou o incidente no LiveStream da competição: "Infelizmente temos a comunicar um óbito no nosso rali. A concorrente Laura Salvo, que competia como navegadora na Peugeot Rally Cup Iberica, sofreu um acidente logo no início do primeiro troço, acabando por falecer. O Clube Automóvel da Marinha Grande e os respetivos meios de auxilio chegaram ao local em cerca de dois minutos, fazendo todos os possíveis para salvar a jovem concorrente, tentando a reanimação. Os meios levaram a vítima para uma zona onde fosse possível a chegada de um helicóptero de emergência médica, mas a concorrente acabou por falecer no local. Em meu nome, e em nome do Clube Automóvel da Marinha Grande endereço publicamente os meus sentimentos a toda a família, amigos e equipa da vítima."

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, Vítor Graça, "a viatura despistou-se cerca de 500/600 metros após a partida do primeiro troço, tendo colidido com um pinheiro. A vítima ficou encarcerada e os meios de socorro responderam quase de imediato, já que estavam muito próximo".

Quando foi desencarcerada, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. "Foram iniciadas as manobras de reanimação com sucesso. Foi acionado o helicóptero do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] e a vítima foi transportada, já estabilizada e entubada, para a zona de aterragem do meio aéreo, a cerca de 200/300 metros do local onde se encontrava", mas a morte viria a ser declarada pelas 11:15 revelou ainda.

O helicóptero aterrou pelas 11:00, mas já não transportou a vítima, referiu ainda Vítor Graça.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado pelas 10:00, para a freguesia de Monte Redondo e Carreira, no concelho de Leiria.

No local estiveram 27 operacionais, apoiados por oito viaturas e um meio aéreo do INEM.

As provas de qualificação do Rali Vidreiro Centro de Portugal, 6.ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis, realizaram-se esta sexta-feira, iniciando-se hoje a prova oficial.

