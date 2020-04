Mais de 900 mortes e 23864 casos de covid-19 em Portugal. Casos sobem 2%

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 23 pessoas e foram confirmados mais 472 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste domingo (26 de abril), há agora no país 23 864 infetados, 903 vítimas mortais e 1329 recuperados.

Estão internadas 1005 pessoas (menos 35 que este sábado), destas 182 encontram-se nos cuidados intensivos (menos quatro). Aguardam resultados laboratoriais 4673 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 30 mil.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A taxa de letalidade geral do país (a diferença entre o número de mortes e de infetados) é hoje de 3,8%, sendo que a maioria das vitimas mortais dizem respeito a pessoas com mais de 70 anos. O número de mortes é idêntico entre homens (448) e mulheres (455). Quando a maioria dos infetados (59,2%) são do sexo feminino.

A maioria das vitimas mortais continua a ter localidade de residência a norte do país, onde há agora 519 vitimas mortais (mais 17 que ontem) e 14386 doentes. Segue-se a região centro com 188 óbitos (o mesmo número de ontem) e 3232 infetados.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo morreram, nas últimas 24 horas, mais 5 pessoas (há 175 óbitos, 5531 casos). No Algarve, foi declarado mais um óbito; são agoar 12 e 322 infetados. Açores (oito mortes e 120 casos), o Alentejo (1, 187) e a Madeira (única região do país sem óbitos e com 86 casos) não subiram o registo de mortes.

Morreram mais de 200 mil pessoas no mundo

O novo coronavírus já infetou 2 934 639 pessoas no mundo inteiro, até este domingo às 10:46, segundo dados oficiais. Morreram 203 683 e há 840 763 recuperados.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (960 896) e de mortes (54 265). Seguidos de Espanha, a segunda nação com mais infetados (207 634) e a terceira com mais vitimas mortais (23 190). Nas últimas 24 horas, o país registou mais 288 mortos - o menor aumento do último mês, o que fez com que o primeiro-ministro, Pedro Sanchez, falasse "numa forte descida" e em números que "convidam à esperança". "Estamos a dobrar a curva", antecipa.

Itália é o terceiro país com mais casos (195 351) e o segundo com mais óbitos (26 384). Seguem-se a França, a Alemanha, o Reino Unido e a Turquia, todos com mais de cem mil casos. Portugal surge em 18.º lugar nesta tabela.

A China - onde o surto começou, no final do ano passado - é, neste momento, o nono país com mais casos. Tem 82 827 infetados e 4 632 mortes. Este domingo, é o 11.º dia consecutivo em não há registo de nenhum vitima mortal. Somam-se, segundo as autoridades de saúde chinesas, apenas 11 casos.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos). E acima de tudo: fique em casa.

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre superior a 38º, tosse persistente, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pedem que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou para a unidade de cuidados primários mais próxima.