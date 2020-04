880 mortos e 23392 infetados de covid-19. Casos sobem 2,6%

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 26 pessoas e foram confirmados mais 595 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), deste sábado (25 de abril), há agora no país 23392 infetados, 880 vítimas mortais e 1277 recuperados.

Estão internadas 1040 pessoas (menos 28 que esta sexta-feira), destas 186 encontram-se nos cuidados intensivos (menos dois). Aguardam resultados laboratoriais 4783 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde quase 30 mil.

A taxa de letalidade geral do país é hoje de 3,8%, sendo que a maioria das vitimas mortais dizem respeito a pessoas com mais de 70 anos. O número de mortes é idêntico entre homens (441) e mulheres (439). Quando a maioria dos infetados (59%) são do sexo feminino.

A maioria das vitimas mortais continua a ter localidade de residência a norte do país, onde há agora 502 vitimas mortais (entre 14072 casos confirmados). Segue-se a região centro com 188 óbitos (3183 infetados), 170 em Lisboa e Vale do Tejo (5435), 11 no Algarve (320), 8 nos Açores (111), um no Alentejo (185). A Madeira é a única região do país que não regista mortes, tem 86 casos.

No dia em que se comemora a Liberdade, numa sessão atípica no Parlamento com reduzido número de participantes, em respeito pelas regras de distanciamento, a pandemia da covid-19 foi o tema transversal a todas as intervenções, desde o Presidente da República aos deputados. Ferro Rodrigues - o Presidente da Assembleia da República - pediu mesmo um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do surto. O Serviço Nacional de Saúde e todos os seus profissionais são, este ano, os protagonistas do 25 de Abril.

Mais de 2,8 milhões casos de covid-19 no mundo. China há 10 dias sem mortes

O novo coronavírus já infetou 2 845 867 pessoas no mundo inteiro, até este sábado às 11:09, segundo dados oficiais. Morreram 197 846 e há 811 687 recuperados.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (925 758) e de mortes (52 217). Seguidos de Espanha, a segunda nação com mais infetados (223 759) e a terceira com mais vitimas mortais (22 902. Registaram-se 378 nas últimas 24 horas).

Itália é o terceiro país com mais casos (192 994) e o segundo com mais óbitos (25 969). Seguem-se a França, a Alemanha, o Reino Unido e a Turquia, todos com mais de cem mil casos. Portugal surge em 17.º lugar nesta tabela.

A China - onde o surto começou, no final do ano passado - é, neste momento, o nono país com mais casos. Tem 82 816 infetados e 4 632 mortes. Este sábado, é o décimo dia consecutivo em não há registo de nenhum vitima mortal. Somam-se, segundo as autoridades de saúde chinesas, apenas 12 casos.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos). E acima de tudo: fique em casa.

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre superior a 38º, tosse persistente, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pedem que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou para a unidade de cuidados primários mais próxima.