Mais 106 casos de covid-19 em Portugal. Nenhum óbito a registar

Portugal registou mais 106 novos casos de covid-19 - um aumento de 0,2% - e nenhum óbito, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde desta segunda-feira. É a primeira vez, desde o dia 16 de março, que não há nenhuma morte a registar devido à doença.

Desde o início da pandemia, já se registaram 51 569 e 1738 mortes por covid-19 no país.

37 111 já recuperaram da doença - mais 127 do que no dia anterior.

A região de Lisboa e Vale do Tejo totaliza hoje 26.389 casos, mais 66 do que no domingo, e cerca de 62,2% dos casos a nível nacional.

Há zonas do mundo onde já pode existir imunidade de grupo

Investigador português na Universidade de Oxford, José Lourenço fez estudos epidemiológicos com modelos computacionais e concluiu que a imunidade cruzada por infeções com outros coronavírus, a confirmar-se, pode ajudar a gerir a pandemia no próximo inverno.

Uma das suas conclusões é quase surpreendente: em algumas regiões do mundo, como certas zonas de Itália ou alguns bairros de Nova Iorque que foram mais duramente atingidos pela primeira vaga da covid-19, a imunidade de grupo poderá já estar muito próxima do limiar necessário para diminuir muito o impacto de uma eventual segunda onda da pandemia.

Em teoria, alguns bairros de Madrid poderiam já estar também nesta situação. Mas, como sublinha o investigador, "não há estudos serológicos que permitam confirmá-lo".

Para chegar a estes resultados, que já estão disponíveis na plataforma online medRvix, ainda sem revisão científica - o artigo foi submetido para publicação a uma revista da especialidade e está em fase de revisão -, José Lourenço e a sua equipa desenvolveram um modelo computacional complexo para poderem incluir na avaliação o papel da chamada imunidade cruzada para a construção da imunidade de grupo.

"Há estudos de imunologia que sugerem a existência de uma imunidade natural para o Sars-cov-2 em muitas pessoas, que resulta da imunidade que já existe para os quatro coronavírus que causam constipações e gripes comuns - é a imunidade cruzada" explica José Lourenço.

Casa Branca: Vírus nos EUA está mais disseminado do que no início

A coordenadora na resposta à pandemia da Casa Branca alerta que os EUA estão agora numa "nova fase", com casos mais disseminados do que no arranque da pandemia. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças prevê um total de 173 mil mortes até 22 de agosto.

"O que estamos a ver hoje é diferente de março e abril. É extraordinariamente generalizado. Está nas áreas rurais e urbanas de igual forma". O alerta foi dado por Deborah Birx, responsável pela resposta à pandemia na Casa Branca, em entrevista à CNN.

Numa altura em que os EUA dominam o pódio de países com mais casos confirmados e mais óbitos devido à pandemia de covid-19, todo o cuidado é pouco, disse.

Deborah Birx lembrou que mesmo aqueles que residem em zonas rurais não estão "imunes ou protegidos contra este vírus". "Se estiver em lares de várias gerações e houver um surto na sua área rural ou na sua cidade, vai precisar realmente de usar uma máscara em casa, supondo que seja positivo."

A responsável deixou um apelo a todos os norte-americanos, para que sigam as recomendações das autoridades de saúde, incluindo a utilização de máscara - tantas vezes rejeitada pelo próprio presidente Donald Trump.