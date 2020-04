187 mortos e 8251 casos de covid-19 em Portugal. Morreram 27 infetados em 24 horas

Em Portugal existem agora 8251 casos confirmados de covid-19 - mais 10,9% em relação a terça-feira - e 187 mortes, sendo que 27 óbitos foram registados nas últimas 24 horas (mais 16,9%) Os dados mais recentes da pandemia no nosso país foram divulgados esta quarta-feira (dia 1 de abril) no boletim epidemiológico da DGS.

O número de vítimas mortais no nosso país representa uma taxa global de letalidade de 2,3% e acima dos 70 anos de 9,1%, disse o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa, que está a decorrer esta terça-feira e que pode ser seguida aqui.

Num dia, foram registados mais 808 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entre os infetados com o novo coronavírus, 726 estão hospitalizados, dos quais 230 em unidades de cuidados intensivos. A DGS indica que 4957 pessoas aguardam resultados das análises laboratoriais e mais de 20 mil estão em vigilância pelas autoridades de saúde, o que significa que recebem contactos regulares de profissionais por ter estado numa zona de risco ou por terem estado em contacto com alguém infetado.

Há 43 pessoas que recuperaram da doença, um número que se mantém há sete dias. O secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales, explicou, na terça-feira, que isto acontece por se tratar de um "doença de convalescença lenta" e por ser mais difícil ainda dar altas a quem está internado em casa, até porque têm de ser obtidos dois testes de despistagem negativos.​​​​

A região mais afetada do país continua a ser o norte (4910 casos, 95 mortes). Seguem-se ​​​​​​Lisboa e Vale do Tejo (1998, 38 mortes), o centro (1043, 52 mortes), o Algarve (146, 2 mortes), o Alentejo (54), os Açores (52 casos) e a Madeira (48).

Já os concelhos com mais casos no país são, por ordem: Lisboa (546), Porto (505), Vila Nova de Gaia (387), Gondomar (337), Maia (328) e Matosinhos (303).

A pandemia de covid-19 já matou mais de 30 mil pessoas na Europa, mais de dois terços em Itália e em Espanha, segundo um balanço da AFP às 07:00, a partir de dados oficiais.

Com um total de 30.063 mortes (para 458.601 casos), a Europa é o continente mais atingido pela pandemia de covid-19.

Itália é o país europeu mais afetado, seguida pela Espanha e França.

Segundo a última atualização das autoridades sanitárias, Espanha regista até esta quarta-feira 102.136 pessoas infetadas com o coronavírus, 7.719 nas últimas 24 horas e alcançou os 9.053 mortos, com um novo recorde de 864 no último dia.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos). E acima de tudo: fique em casa.

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre, tosse, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pede que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24).