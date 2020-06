1520 mortes e 37036 casos de covid-19 em Portugal. Mais 346 infetados em 24 horas

Esta-segunda-feira, reabrem os centros comerciais da região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada com a pandemia, neste momento.

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram três pessoas e foram confirmados mais 346 casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira (15 de junho), no total, desde que a pandemia começou registaram-se 37036 infetados, 22852 recuperados e 1520 vítimas mortais no país.

Ou seja, há, neste momento, 12 664 doentes portugueses ativos, a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

87% dos novos infetados têm residência na região de Lisboa e Vale do Tejo. Apesar deste número, que se tem mantido constante, o primeiro-ministro diz que, na Grande Lisboa, "estamos sensivelmente estáveis". "Há mais casos conhecidos, porque há mais testes realizados. Há um melhor conhecimento da situação", garantiu António Costa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O governante apontou ainda, à margem da tomada de posse de João Leão como ministro das Finanças, que Portugal é o quarto país da Europa que faz mais testes por milhão de habitantes."É preciso saber quantos testes os outros fizeram. Verá que temos das mais baixas taxas de positivos da Europa", respondeu aos jornalistas.

Apenas 46 dos 346 casos do último dia não residem na zona da Grande Lisboa e estão distribuídos pelo Norte (mais 19 infetados), pelo Centro (18), pelo Alentejo (cinco) e pelo Algarve (quatro). Açores e Madeira não revelam nenhuma alteração à sua situação epidemiológica.

Quanto aos três óbitos notificados (dois em Lisboa e Vale do Tejo e um no Norte), duas destas pessoas tinham mais de 80 anos. A taxa de letalidade global do país é hoje de 4,2%, aumentando para 17,3% no caso das pessoas acima dos 70 anos - as principais vítimas mortais.

"Vale a pena recordar que a média semanal [de óbitos] tem vindo a cair. Foi de 5,4% na última semana, 10% na penúltima semana e de 12% na antepenúltima", referiu a ministra da Saúde, durante o briefing, no ministério, que a partir desta semana começa a acontecer às segundas, quartas e sextas-feiras, em vez de diariamente, "face à situação epidemiológica". Já o boletim da DGS continuará a ser publicado todos os dias, por volta da hora almoço.

Esta segunda-feira, estão internados 431 doentes (menos 12 que ontem), sendo que destes 73 encontram-se nos cuidados intensivos (o mesmo valor que ontem).

O boletim da DGS indica ainda que aguardam resultados laboratoriais 1241 pessoas e estão em vigilância pelas autoridades de saúde mais de 30 mil. O sintoma mais comum entre os infetados é a tosse (que afeta 38% dos doentes), seguida da febre (29%) e de dores musculares (21%).

Portugal atingiu um milhão de testes realizados

Este domingo, o país passou a barreira de um milhão de testes de despiste da covid-19 realizados, informou a ministra, Marta Temido, em conferência de imprensa. Sendo que apenas 6,5% destes se revelaram positivos.

A responsável pela pasta da Saúde reforçou que o país tem feito uma campanha de recolha de análises muito consistente, lembrando o caso de Lisboa e Vale do Tejo, onde entre 30 de maio e 6 de junho foram feitos, em média, 4600 testes diários.

Grande Lisboa. Centros comerciais e Lojas do Cidadão reabrem esta segunda

Os cidadãos que vivem na área metropolitana de Lisboa (AML) passam, a partir desta segunda-feira, a usufruir dos mesmas serviços e regras das restantes regiões do país. Abrem os centros comerciais e as Lojas do Cidadão, que já funcionavam noutras cidades, seguindo as regras da Direção-Geral de Saúde.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo passa ainda a ser permitido ajuntamentos com mais dez pessoas, ou seja, com até 20 pessoas, tal como já acontecia no resto do país.

A AML integra os municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

Esta segunda-feira, também é dia de reabertura para alguns dos Ateliers de Tempos Livres (ATL), que terão agora de incluir uma área de isolamento, definição de circuitos, ou atualização de contactos de emergência das crianças.

Os ATL devem ter condições de higienização e desinfeção, e equipamentos como máscaras para todo o pessoal. Deve ser feita uma limpeza geral e desinfeção das instalações antes da abertura.

435 mil mortes por covid em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou mais de oito milhões de pessoas no mundo inteiro, até esta segunda-feira às 09:36, segundo dados oficiais. Há agora 4,1 milhões de recuperados e 435 988 mortes a registar.

Os Estados Unidos da América são o país com a maior concentração de casos (2 162 228) e de mortes (117 858). Em termos de número de infetados, seguem-se o Brasil (867 882) e a Rússia (537 210). Portugal surge em 32.º lugar nesta tabela.

Quanto aos óbitos, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a nação com mais mortes declaradas (43 389). Seguem-se o Reino Unido (41 698) e a Itália (34 345).