140 mortos e 6408 casos de covid-19 em Portugal. 446 nas últimas 24 horas

O número de infetados com covid-19 em Portugal passou a 6408. Há ainda a registar 140 vitimas mortais e 43 recuperados, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira (30 de março), que inclui os dados recolhidos até às 24:00 do dia anterior. No último dia foram notificados mais 446 casos (um aumento de 7,5%) e 21 mortes.

Estão internadas 571 pessoas, 164 nos cuidados intensivos. Aguardam resultados laboratoriais 4845 cidadãos e outras 11482 estão em vigilância pelas autoridades de saúde (ou seja, recebem contactos regulares de profissionais por terem estado numa zona de risco ou terem estado com alguém infetado).

"Faz hoje duas semanas que fecharam as escolas portuguesas e que as famílias estão em suas casas. Temos todos de continuar este trabalho porque a luta não dá tréguas. Ficar em casa é salvar vidas", disse o secretário de estado da Saúde António Lacerda Sales, em conferência de imprensa no ministério da Saúde, acrescentando que a prioridade do ministério neste momento passa por: "testar, isolar, proteger e tratar".

O primeiro-ministro afirmou, esta segunda-feira, que "o país vai entrar no mês mais critico e por isso é fundamental que nos preparemos". Depois de uma visita ao antigo Hospital Militar de Belém, em Lisboa, onde será instalado o novo centro de apoio militar para o combate à pandemia, António Costa voltou a apelar à mobilização de todos e declarou que o estado de emergência em vigor deverá ser prolongado esta semana, quando tiver de ser reavaliado. "Neste momento, nada justifica a alteração das coisas, que têm estado a correr muitíssimo bem", disse o primeiro-ministro.

A região mais afetada do país continua a ser o norte (3801 casos, 74 mortes), depois Lisboa e Vale do Tejo (1577, 30 mortes). Seguem-se o centro (784, 34 mortes), o Algarve (116, 2 mortes), o Alentejo (45), a Madeira (44) e os Açores (41 casos).

Boletim epidemiológico do dia 30 de março. © DGS

Idosos e funcionários em lares testados a partir de hoje

O Governo vai realizar a partir desta segunda-feira uma operação de testes de despiste da covid-19 em todos os lares de idosos nos concelhos de Lisboa, Aveiro, Évora e Guarda, estendendo-se depois ao resto do país. A meio da semana deverão chegar aos concelhos de Loulé e Portimão. É uma ação de caráter preventivo pioneira no combate ao novo coronavírus.

A iniciativa, articulada entre os ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (que tutela os lares) e o da Ciência, é possível graças a um kit de diagnóstico do vírus criado pelo Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Universidade de Lisboa, com reagentes 100% portugueses, seguindo o protocolo estabelecido pelo Centro para Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

"Vamos começar com os profissionais que estão a trabalhar nos lares e também em pessoas que tenham algum tipo de suspeita e sintomas", adiantou a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. A recolha das amostra biológica fica a cargo da Cruz Vermelha Portuguesa.

Por enquanto, a capacidade de produção diária destes testes em Portugal ronda as 300 unidades diárias e cada teste tem um custo de 30 euros, mas é previsível que em breve haja possibilidade de aumentar a produção para mil testes.

735 mil casos no mundo

A covid-19 afeta 735 010 pessoas em todo o mundo, neste momento, e já matou 34 804. Há 156 122 recuperados. Os Estados Unidos da América são o país com o maior número de casos (142 746 e 2489 mortes), seguido da Itália (97 689 e 10 779 mortes) e da Espanha (85 195 e 7 340 mortes).

A China - onde no final do ano passado surgiu o surto e agora aparece em quarto lugar - anunciou esta segunda-feira mais 31 novos casos da Covid-19, quase todos oriundos do exterior, numa altura em que o país suspendeu temporariamente a entrada no país de cidadãos estrangeiros, incluindo residentes.

As autoridades de saúde chinesas indicaram que 30 casos são importados, ou seja, pessoas que estão a regressar do exterior, e apenas um caso de contágio local, na província de Gansu, no noroeste da China.

Recomendações da DGS

Para que seja possível conter ao máximo a propagação da pandemia, a Direção-Geral da Saúde continua a reforçar os conselhos relativos à prevenção: evite o contacto próximo com pessoas que demonstrem sinais de infeção respiratória aguda, lave frequentemente as mãos (pelo menos durante 20 segundos), mantenha a distância em relação aos animais e tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (de seguida lave novamente as mãos).

Em caso de apresentar sintomas coincidentes com os do vírus (febre, tosse, dificuldade respiratória), as autoridades de saúde pede que não se desloque às urgências, mas sim para ligar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24).