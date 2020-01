11 marroquinos em embarcação intercetados em Olhão

Foram intercetados, esta madrugada na praia de Olhão, Algarve, um grupo de 11 jovens marroquinos. Os migrantes ilegais, com idades entre os 21 e os 30 anos, viajaram a partir da cidade marroquina de El Jadida - a mesma de onde partiu o grupo de oito imigrantes que deu à costa, em dezembro, na praia de Monte Gordo.

Segundo a Lusa, não têm documentos e serão ainda esta quarta-feira ouvidos por um intérprete do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), disse fonte deste organismo.

A mesma fonte adiantou que os 11 homens falam "muito pouco francês" e que só depois de o SEF avaliar toda a situação destas pessoas é que será tomada uma decisão.

Este é o terceiro caso de imigrantes ilegais intercetados no Algarve. O último aconteceu a 11 de dezembro de 2019 e o primeiro caso aconteceu há 12 anos.

De acordo com declarações do comandante da Capitania do Porto de Olhão, André Cardoso de Morais, em declarações à SIC Notícias, e que o DN confirmou, os 11 migrantes viajavam numa embarcação de madeira - com um motor de 15 cavalos e outro suplente - em tudo semelhante àquela em que viajou o grupo que em dezembro foi avistado por pescadores em Monte Gordo.

O grupo foi igualmente avistado por pescadores e intercetado pela Polícia Marítima de Olhão às 5:30 da manhã. Três deles tiveram de receber assistência médica, tendo sido chamado o INEM ao local. Foram depois encaminhados para o Hospital de Faro para despistar eventuais problemas de saúde.

"Apresentavam dores abdominais e um deles tinha um traumatismo na perna", disse Cardoso de Morais. A bordo, traziam apenas mantimentos "para poucos dias" e combustível. Não tinham luz na embarcação.

Terão estado no mar "cinco a seis dias", uma versão que poderá corresponder à realidade, de acordo com o comandante do porto. "O mar está calmo, as condições são favoráveis: há pouco vento", disse Cardoso de Morais.

Quando intercetados, não tentaram fugir e apesar da barreira linguística conseguiram transmitir alguns dados às autoridades.

Os 11 jovens foram levados para o Comando Local da Polícia Marítima de Olhão e serão entregues ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Em Dezembro, oito imigrantes maroquinos foram intercetados na pria de Monte Gordo, ta,bém no Algarve. © D.R.

Migrantes capturados em dezembro estão no Centro Português do Refugiado

Os oito jovens capturados na praia de Monte Gordo, em dezembro do ano passado, foram transferidos para o Centro Português do Refugiado, depois de terem sido elucidados sobre as alternativas legais existentes, incluindo a de requererem proteção internacional.

Foi essa a opção que os oito fizeram, certifica o comunicado do SEF: "Ao abrigo do quadro de proteção internacional aplicado noutros casos de estrangeiros resgatados no Mediterrâneo, Portugal vai acolher os oito jovens que, esta quarta-feira, desembarcaram numa praia do Algarve."

A nota acrescentava que os jovens "requereram esse estatuto de proteção" e que o registo do pedido e a respetiva documentação garante ao grupo "assistência médica, educação, alojamento e meios de subsistência."

É a terceira vez que imigrantes ilegais alcançam o Algarve. Em 2007, também em dezembro, foram 23 marroquinos que teriam Espanha como destino.

A diferença destes dois casos - em dezembro de 2019 e em janeiro de 2020 - em relação a 2007, é que "o contexto migratório é completamente diferente. E Portugal tem assumido fazer parte dos países da linha da frente no acolhimento destes cidadãos ao abrigo do que são os princípios elementares de solidariedade e responsabilidade no contexto das migrações para a Europa", disse a responsável do SEF, Cristina Gatões, ao Diário de Notícias.

Aumentam fluxos de Marrocos

A rota marítima de imigração ilegal em direção à Europa que mais aumentou no último ano, segundo dados da Frontex, foi a do Mediterrâneo Ocidental - mais do dobro do que em 2017. Nesta rota os principais pontos de partida estão na costa marroquina e é do lado do Atlântico que a pressão tem sido maior, com as redes dominadas por grupos étnicos locais. Tanto o grupo de 23 marroquinos que desembarcaram no Algarve em 2007, como os jovens migrantes do passado dia 11, saíram desta zona - Kenitra e El Jadid - onde estes movimentos cresceram cerca de 40%.