Oito migrantes marroquinos desembarcam na Praia de Monte Gordo

Oito migrantes - com idades entre os 16 e os 20 anos - desembarcaram ilegalmente na praia de Monte Gordo, no Algarve. "Estavam escondidos nas dunas e foram populares que nos alertaram para a sua presença", disse ao DN Rui Andrade, comandante local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António. "Tinham a roupa no corpo e só se queixaram de fome. Disseram que eram de Marrocos", confirmou o capitão-de-fragata, que descreveu a situação como "inédita". O destino provável seria Espanha.

Os oito jovens deram à costa numa embarcação de pesca de "boca aberta" (sem convés estanque de proa à popa) e após terem sido detetados pela Polícia Marítima, foram detidos.

Um barco de madeira, de sete metros, muito frágil, e onde traziam apenas algumas maçãs e sete bidões de combustível. Os pescadores que os encontraram disseram que a bordo da embarcação vinha ainda uma camisola da seleção de futebol de Marrocos.

De acordo com os populares, o grupo estava com fome, mas também com muito frio. A SIC Notícias avança que já apresentavam sinais de hipotermia. Chegada a Polícia Marítima, não fugiram e não mostraram resistência.

"Não têm qualquer documento de identificação", confirma o comandante local da Polícia Marítima, acrescentando que nenhum dos migrantes apresenta ferimentos.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e o Ministério Público de Vila Real de Santo António já foram contactados e estão encarregues do caso. Os oito migrantes serão presentes a um juiz ainda durante esta quarta-feira.

Esta não é a primeira vez que um grupo de migrantes ilegais desembarcam numa praia do Algarve. Aconteceu também em dezembro, mas de 2007, quando um grupo de 23 africanos falharam o desembarque em Cádis e acabou a fazê-lo na ilha da Culatra, em Olhão.

Na altura, foram transferidos das lanchas da Polícia Marítima que os resgataram da ilha para as ambulâncias do INEM e dos Bombeiros estacionadas no Cais de Olhão. O objetivo era chegar a Espanha e encontrar trabalho. O desembarque de hoje poderá vir a revelar-se um caso semelhante.