Três imperialismos e uma realidade democrática nos cuidados intensivos

O que estamos a assistir, actualmente, é a redefinição de novas áreas de influência mundial, basicamente, três coincidentes com a existência de ditaduras e oligarquias que actuam no sentido da obtenção de matérias primas que, futuramente, vão ser necessárias para a continuidade do crescimento económico dos países.Estados Unidos, China e Rússia, três países com ditaduras de diferentes matizes que tudo fazem para exercerem o seu poder noutros países que, diariamente, vêm a sua soberania ameaçada.Trump bombardeou a Venezuela, um país soberano, prendeu o seu presidente e mulher, não pela droga mas pelo petróleo e as terras raras que existem naquele país.A China não se cala com \u0007Taiwan porque está lá a tecnologia mais desenvolvida de chips que tão necessários vão ser no futuro. Junta a isso uma componente de discurso político da reunificação da mãe pátria e um mais fácil acesso ao Oceano Pacífico.Finalmente a Rússia com um projecto de imperialismo territorial nascido na cabeça de um ditador que além de querer as terras raras ucranianas e a riqueza do Donbass, tem a estúpida ambição política da reconstrução do velho império soviético/russo.No meio destas três entidades ditatoriais temos uma quarta realidade política, consubstanciada num conjunto de países democratas que constituem a União Europeia, que, dia a dia, vai perdendo consistência e relevância e não consegue afirmar-se nas componentes política, económica e tecnológica.Este é o panorama que temos hoje e é com esta realidade que vamos ter de viver nos próximos anos.É uma situação grave que nos pode aproximar, perigosamente, da possibilidade de uma terceira guerra mundial.A legislação internacional que orientava os países deixou de ser respeitada e, portanto, entrámos no campo do “ é fartar vilanagem”, sem regras estabelecidas entre Estados e isso é perigoso para o mundo.Já sabemos quem é Maduro e naquilo que o chavismo transformou a Venezuela. Em 2016 a Venezuela foi expulsa do Mercosul por violação dos mais elementares direitos humanos. Detenções arbitrárias, assassinatos, submissão do poder judicial e legislativo à ditadura de Maduro, censura da imprensa livre, sete milhões de venezuelanos emigrados, metade da população abaixo dos limites da pobreza. E um salário mínimo de um dólar por mês (130 bolivares). Do lado de Maduro e dos seus apaniguados, uma burguesia enriquecida com uma forte componente militar que negociava com russos, iranianos e turcos, enriquecendo os que assinavam a ficha do Partido Socialista Unificado da Venezuela.Mas a lógica imperialista de Trump nada tem de ideológico. Nada pode justificar o tipo de acção que foi desencadeado por Trump na Venezuela. O chavismo continuará intacto se a Venezuela aceitar submeter-ser às prioridades de Trump e das petrolíferas norte-americanas. Acresce que o imperialismo norte-americano na personagem de Trump tem também preocupações de estratégia internacional expressas nas ambições sobre a Gronelândia. Para além das riquezas que há a explorar ali, Trump não gosta de ver navios russos e chineses por aquelas bandas.Se a União Europeia não se impuser, relativamente, na questão da Gronelândia, território sob administração dinamarquesa, país europeu e da NATO, é bem possível que este pedaço gelado da Terra venha a ser a causa de forte diferendos entre norte-americanos, russos e chineses.Com este panorama e com a atitude de Trump tanto a China como a Rússia ganharam “legitimidade” para futuras incursões em países ou áreas do mundo que sejam apetecíveis em matérias primas.É, assim, o caso da China em relação a Taiwan. Se Trump entra pela Venezuela dentro sem avisar ninguém e rapta um Presidente, porque não há de a China tentar derrubar o governo de Taiwan? Seja pela força, seja pela pressão política.E a Rússia! Não terá, igualmente, “legitimidade” para novas aventuras imperialistas para além da que já tem em curso na Ucrânia?A destruição do direito internacional que geria os países, a falta de respeito pelas fronteiras, internacionalmente, reconhecidas, o rasgar da Carta das Nações Unidas é um perigo para todo o mundo.A União Europeia tem de encontrar força e imaginação para sair da letargia em que se encontra. A sua reacção no caso Maduro foi uma cacofonia de países europeus, cada um a dizer coisas díspares.A Europa está sem rumo, sem uma estratégia definida, sem vitalidade tecnológica, sem criatividade económica.Entalada entre três oligarquias imperialistas, a Europa continua a ser um farol importante dos saudáveis princípios democráticos, do respeito pela vida humana, da defesa da paz no mundo, da liberdade dos cidadãos, em suma da cultura e do diálogo que deve haver entre os povos. Que saia rapidamente dos cuidados intensivos e faça o que tem de ser feito. Para que no Mundo haja algum bom senso e equilíbrio, que parece estar a perder-se todos os dias.Jornalista