Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Opinião

Não dá para ser neutro entre a democracia e quem a quer destruir

Publicado a

Assistimos a uma mudança muito rápida e drástica da ordem mundial. O desrespeito pelas regras, a desconsideração (ou até o ódio) ao outro, a imposição da lei do mais forte crescem em vários países e vieram alterar o equilíbrio a que nos habituámos em democracia e na configuração mundial nas últimas décadas. Ao bullying institucional é preciso responder com força institucional. E não é o que tem acontecido. A resposta dentro de fronteiras e internacionalmente tem sido de perplexidade, às vezes de encolher de ombros e de tentar fingir que tudo isto é normal. Mas não é e toda a gente vê que não é.

A melhor forma de combatermos o populismo e este bullying institucional a que vimos assistindo é não o negarmos, é reconhecermos que existe e que é inaceitável. Até para ser conseguido algo que é muito importante no combate ao populismo: a confiança das pessoas. Quanto mais verdadeiros forem os líderes sobre a situação que vivemos e os seus riscos e quanto mais fiéis forem a valores concretos, mais as pessoas terão confiança neles e no sistema democrático.

E, por isso, ressoaram tanto em todo mundo e em tantas pessoas as palavras do primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, que veio dizer em Davos que estamos perante uma rotura da ordem mundial e que já não é possível aceitar que as regras do direito internacional estão a ser cumpridas. Que é preciso encarar de frente que o mundo mudou e que é preciso uma reorganização e alianças entre os países para fazer face aos mais fortes e que se querem impôr pela força. E que essas alianças devem ser baseadas naquilo que nos continua a guiar (e que não podemos deixar que outros destruam): o respeito pelos Direitos Humanos e pelo direito internacional. Esta honestidade na análise da situação mas também a apresentação do caminho - que é difícil mas claramente baseado em valores - foi algo muito importante.

Infelizmente não é esta clareza que temos visto no primeiro-ministro de Portugal. De um “Não,é não” (que foi um sinal muito importante na altura), Luís Montenegro tem deixado cair a barreira do não. Tem assumido muitos dos temas e da perspetiva da extrema-direita na sua governação, até usando as mesmas palavras. Tem normalizado a relação com o partido que diz abertamente querer acabar com este regime, que abandalha as instituições e que promove ativamente o ódio. E tem contribuído para a ideia de equivalência entre a extrema-direita e os partidos da esquerda, corroendo aquilo que nos devia unir a todos que é o respeito e a salvaguarda da democracia.

E agora faz o mesmo nesta segunda volta da eleição presidencial: entre António José Seguro e André Ventura, Luís Montenegro escolhe não se posicionar, nem posicionar o PSD. Felizmente vemos muitas pessoas do PSD chocadas e a assumir o apoio a Seguro, como qualquer democrata, qualquer pessoa que ponha o país em primeiro fará. Hoje, na reunião do Conselho Europeu, imagino que Luís Montenegro tenha dificuldade em explicar aos seus parceiros europeus - incluindo os que estão a ser diretamente ameaçados por Trump - que não se posiciona na escolha entre um europeísta e alguém que é aliado de Trump.

Nesta altura em que tanto está em jogo, no nosso país e no nosso mundo, precisamos de líderes que assumam as situações com clareza, que unam esforços com quem partilha valores fundamentais para construir um caminho baseado nesses valores. Não é o que Luís Montenegro tem feito, com risco para todos nós.

Líder parlamentar do Livre

Luís Montenegro
Opinião
Livre
Democracia
Autoritarismo
segunda volta
Presidenciais 2026
neutralidade
Isabel Mendes Lopes
Diário de Notícias
www.dn.pt