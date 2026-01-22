Educação Física no 1.º Ciclo. Sim, mas como?

"Começar a casa pelo telhado.” Lembrei-me deste provérbio ao ouvir e ler sobre as decisões que o Governo quer levar a cabo na Educação - especificamente uma delas: colocar a Educação Física como disciplina no 1.º Ciclo (engloba os alunos do 1.º ao 4.º ano) a partir do próximo ano letivo, que se inicia em setembro.Este objetivo do Executivo está previsto na Lei do Orçamento de Estado que entrou em vigor no primeiro dia do ano. Não é, portanto, nenhuma surpresa de última hora - quem segue as questões da Educação sabe deste propósito e da garantia de que irão ser contratados professores para lecionar esta disciplina. O que também está por confirmar. Convém recordar que, atualmente, é o docente titular da turma que faz alguma atividade física com os alunos.A ideia é ótima e de elogiar, pelo objetivo de incutir práticas desportivas nas crianças, mesmo que não se conheçam pormenores como, por exemplo, se a carga horária vai ser maior - atualmente é de 25 horas por semana - pois as indicações conhecidas é de que o ministério prevê três aulas por semana. E caso não aumente, como se acomodam essas aulas extra.Mas, há sempre um mas, falta esclarecer onde terão lugar essas aulas pois a grande maioria das escolas de 1.º Ciclo (e não só) não têm ginásios para essas atividades e, no caso de jovens entre os 6 e os 10 anos - a medida deve abranger cerca de 330 mil alunos da escola pública -, não me parece viável levá-los até pavilhões e outros recintos desportivos para terem esses tempos, como acontece com alunos mais velhos em alguns estabelecimentos de ensino. Ou então, ficam pelo pátio da escola ao ar livre, situação pouco aconselhável em alguns dias.Num país em que o Desporto Escolar não é uma aposta prioritária, nem muito visível, além de algumas ações periodicamente nas escolas, a ideia de começar a implementar a disciplina de Educação Física logo no 1.º ano parece-me uma ótima ideia e, até, uma excelente forma de colocar os jovens a praticar atividade física, o que os ajudará em muitas vertentes da vida, seja socialmente, eticamente ou de cidadania. Todavia a primeira decisão devia ter sido a de criar condições para a Educação Física ser, de facto, uma disciplina com condições a sério.Vamos ver em setembro como se passará do papel e das intenções para a prática. Editor executivo do Diário de Notícias .Problemas dos moradores nas contradições lisboetas.Regresso às aulas: um olhar para o futuro da Educação