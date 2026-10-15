Um porco vai comprar 'bacon'?

O porco entra na charcutaria para comprar bacon e dez fatias finas de fiambre. Faz sentido? Tanto sentido quanto dois ovos a jogar às cartas em cima de uma árvore, diria eu que sou uma pessoa com excesso de imaginação.

O que assistimos no Brasil é uma calamidade para mim. Somos mais espertos por sermos deste lado da barricada ou por estarmos no outro? A verdade é que acredito piamente que a barricada é um dos grandes problemas, se for possível encontrarmo-nos a meio, talvez a democracia tenha uma hipótese. Portanto, voltemos ao Brasil. Eu faço parte das pessoas que pensa que o Lula é a solução, sim, é um facto. Por oposição ao Bolsonaro Júnior que representa um conjunto de desastres democráticos que me assustam. Perguntarão: que te importa o Brasil?

Importa-me o Brasil, a França, a Alemanha, os Estados Unidos da América porque estamos todos ligados e essa ligação tem um peso concreto nas carteiras de cada um. Pensar que cada país vive dentro de si sem influenciar os restantes é, na minha opinião, um erro de ingenuidade.

Que estejamos a assistir a um crescendo de movimentos de extrema-direita a chegar ao poder significa várias coisas e, neste caso, desculpem, mas sendo mulher sei muito bem que o meu lugar é desvalorizado e secundarizado. Só por uma questão de género? Sim, porque a extrema-direita não contempla as mulheres positivamente na equação das coisas da vida. A Igreja Evangélica tão pouco e esta é cada vez mais determinante no jogo político.

Dirão: "Ah, mas aqui em Portugal não." Desenganem-se, se faz favor. Aqui em Portugal têm o seu poder de influência. Para compor e guiar a vara de porcos para comprar bacon e fatias de presunto – mais ou menos finas – existem cada vez mais pastores e deputados e candidatos. Sim, se têm os votos, temos de aceitar, conheço sobejamente essa linha de pensamento, mas também tenho consciência plena de que a iliteracia abunda e que muitas pessoas votam com ideias erradas.

Uma senhora de idade disse-me que votaria no partido X porque são contra os pedófilos. Respondi que todos os partidos são contra a pedofilia, em teoria. O partido X não é único e, pela forma como este entende o papel das mulheres e da comunidade LGBTQI+ a senhora só estará a votar na discriminação e na construção negativa de cenários futuros. Não sei se entendeu o meu ponto.

A fila da charcutaria avança.