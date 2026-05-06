Um Estado lento num mundo mais rápido

Num momento em que Portugal discute a atualização da sua legislação laboral, o debate ultrapassa largamente as fronteiras do Direito do Trabalho e instala-se no coração da reforma do Estado. A nova Lei Laboral deixou de ser apenas uma resposta às transformações do mercado, para se tornar um espelho das escolhas estruturais que o país terá de fazer, nomeadamente, que equilíbrio pretende entre proteção social e competitividade económica, entre regulação e flexibilidade, entre inovação tecnológica e dignidade humana.Neste contexto, o conflito entre governo, sindicatos e confederações empresariais ganha um significado mais profundo. Não se trata apenas de divergências sobre horários ou contratos, mas de visões distintas sobre o papel do Estado. De um lado, persiste a tradição de um Estado Social que, em linha com princípios defendidos por instituições como a Organização Internacional do Trabalho, procura garantir segurança e direitos num mercado de trabalho cada vez mais volátil. Do outro, emerge a pressão para construir um Estado mais leve e adaptável, capaz de responder à concorrência global e às exigências de produtividade.A entrada da Inteligência Artificial neste debate expõe fragilidades que vão muito além da legislação laboral. O Estado não está apenas a tentar regular novas formas de trabalho, está a ser desafiado a compreender, acompanhar e fiscalizar tecnologias que evoluem a um ritmo que frequentemente ultrapassa a sua capacidade institucional. Perante este desfasamento, como pode o Estado garantir justiça e equidade num mercado que já é parcialmente governado por algoritmos que não domina plenamente?Neste cenário, medidas como o banco de horas individual ou a flexibilização das regras de contratação deixam de ser meros instrumentos técnicos e tornam-se símbolos de algo maior. Para uns, representa a adaptação necessária a uma economia dinâmica e, para outros, são indícios de um deslizamento perigoso para a precarização. A ausência de consenso não é acidental, pois resulta de um défice de confiança nas instituições e de uma perceção crescente de que as reformas podem não estar a ser conduzidas com uma visão integrada.É precisamente aqui que a reforma do Estado revela a sua dimensão mais crítica. Alterar leis sem transformar a capacidade administrativa, sem investir na fiscalização e sem garantir transparência nas decisões públicas, arrisca-se a produzir um efeito perverso, com um quadro legal aparentemente moderno, mas aplicado por estruturas desajustadas. O resultado pode ser um sistema simultaneamente mais flexível e mais injusto, onde a inovação beneficia alguns enquanto expõe outros a maior vulnerabilidade.Ao mesmo tempo, a discussão parece frequentemente contornar o essencial. O verdadeiro desafio não reside apenas em regular o presente, mas em preparar o futuro. A integração da inteligência artificial e da robótica no trabalho exige não só regras claras, mas também um compromisso sério com a requalificação dos trabalhadores, sob pena de se aprofundarem as desigualdades. Do mesmo modo, a emergência de novas formas de emprego, como o trabalho em plataformas digitais, exige um redesenho do contrato social que vá além das categorias tradicionais.O desconforto que cresce entre trabalhadores e empresas não é apenas o reflexo das propostas que estão em cima da mesa, pois traduz-se numa incerteza mais ampla sobre o rumo do país. Quando a legislação é percebida como instável ou desequilibrada, a confiança nas instituições enfraquece e com ela a própria eficácia das políticas públicas. Sem confiança, qualquer reforma, por mais bem intencionada que seja, corre o risco de falhar.O verdadeiro problema não está só na complexidade das leis, mas na dificuldade em ligá-las a uma visão clara e coerente do Estado. Será que Portugal conseguirá acompanhar a rapidez da transformação digital sem perder a sua capacidade de proteger direitos? A resposta não está apenas nas leis, mas na forma como o Estado atua e na sua capacidade de decidir bem, aplicar as regras e garantir que as pessoas mais frágeis continuem no centro desta mudança inevitável.