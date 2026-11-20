A reunião entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump em Shenzhen, à margem da cimeira da APEC, tem sido apresentada como um possível ponto de viragem na guerra da Ucrânia. É difícil partilhar esse entusiasmo. O encontro excluiu a Ucrânia, marginalizou a Europa e reuniu apenas a Rússia agressora, a China que a sustenta e uma administração norte-americana aparentemente disposta a avalizar as exigências de Moscovo.

A paz raramente nasce de declarações solenes ou de eventos isolados. Ganha forma quando a realidade estratégica obriga o invasor e a vítima a aceitar compromissos que antes rejeitavam. O problema não está na procura da paz; um esforço sério e multilateral para pôr fim à guerra merece ser encorajado. O que se desenha em encontros como o de Shenzhen, porém, está longe disso: é a tentativa de acelerar artificialmente um processo que continua viciado.

Parece ter-se instalado a convicção de que o essencial é terminar a guerra amanhã. A intenção é compreensível. A conclusão pode ser perigosa. Nem todas as pazes são iguais. Algumas resolvem conflitos e estabilizam regiões inteiras durante décadas. Outras são simples intervalos entre novas guerras. É precisamente este o risco que hoje se desenha.

A Rússia não atingiu os objetivos centrais da invasão. Não derrubou o governo de Kiev nem destruiu a independência política da Ucrânia. Não fragmentou o país. E parece ter reforçado a coesão estratégica da NATO e da União Europeia. Mantém o controlo de territórios conquistados pela força e procura agora transformar esses ganhos militares numa realidade política reconhecida internacionalmente. A precipitação pode forçar à legitimação à mesa das negociações do que o agressor não conseguiu alcançar no campo de batalha.

A agressão tem, para a população russa, um preço dramaticamente elevado. O esforço militar continua a absorver recursos gigantescos. A economia de guerra é insustentável. As perdas humanas acumulam-se vertiginosamente. Centenas de milhares de cidadãos abandonaram o país. A dependência em relação à China aprofundou-se significativamente. A continuação da guerra agravará os muitos problemas que a Rússia enfrenta.

A questão central não é saber se deve haver negociações. A verdadeira questão consiste em saber em que condições e com que objetivos. Uma paz verdadeira exige muito mais do que o silêncio das armas. Exige garantias de segurança credíveis, mecanismos robustos de verificação e compromissos políticos sólidos. Sem esses elementos, qualquer entendimento corre o risco de se transformar num simples armistício.

É neste contexto que surge um dos maiores riscos políticos do momento.

Donald Trump quer um acordo da paz sem mais demoras. Um entendimento apresentado como o fim da guerra permitir-lhe-ia reivindicar o estatuto de líder capaz de resolver aquilo que outros não conseguiram resolver. Do ponto de vista político, a ambição do presidente americano está à vista de todos. Do ponto de vista estratégico, pode revelar-se profundamente imprudente.

Nessa lógica, a qualidade e a sustentabilidade dos acordos tornam-se secundárias. O objetivo deixa de ser construir uma paz robusta. Passa a ser produzir um resultado politicamente vendável. A paz reduz-se a uma fotografia, um anúncio, um prazo cumprido.

A China observa todo este processo sob a máscara de uma prudência calculada, que mal-esconde o seu decidido apoio à Rússia. Pequim pretende projetar-se como uma potência responsável e indispensável. Acima de tudo, não tem qualquer interesse em romper com Moscovo nem em comprometer as suas relações económicas com a Europa.

Também a Europa enfrenta um teste decisivo. A guerra na Ucrânia é o maior desafio à arquitetura de segurança europeia desde o fim da Guerra Fria. As suas consequências marcarão o continente durante décadas. Por isso, uma solução desenhada sem a participação europeia dificilmente produzirá uma estabilidade duradoura. Não apenas porque os europeus suportam uma parte substancial dos custos da guerra, mas porque está em causa a própria organização da segurança do continente.

A exclusão da Europa não constitui apenas um problema diplomático. Significaria aceitar que questões fundamentais para a segurança de centenas de milhões de pessoas possam ser decididas por um diretório informal de grandes potências. A história europeia conhece bem essa lógica. É a lógica das esferas de influência e dos equilíbrios impostos pelos mais fortes.

A Ucrânia está hoje no centro desse desafio. É possível que uma paz plenamente justa já esteja fora de alcance. As cidades destruídas não serão reconstruídas pela diplomacia. Os mortos não regressarão. Os traumas permanecerão durante gerações. Tudo isto pede um novo paradigma.

Existe uma diferença fundamental entre uma paz imperfeita e uma paz injusta. Uma paz imperfeita aceita os constrangimentos da realidade sem abdicar de princípios essenciais. Uma paz injusta converte a força bruta em direito supostamente legítimo. Enquanto a primeira procura um equilíbrio, a segunda consagra o gérmen dos conflitos de amanhã.

A soberania da Ucrânia terá de permanecer a pedra angular de qualquer acordo sério. Sem garantias de segurança credíveis e sem o consentimento dos próprios ucranianos, qualquer entendimento será apenas um armistício precário.

A questão decisiva não é saber se esta guerra deve terminar. A invasão russa nunca deveria ter começado. A verdadeira questão é saber que Europa restará quando ela terminar. Uma paz imposta sob as condições do agressor, negociada à margem da Ucrânia e da Europa e apresentada como um triunfo diplomático, poderá produzir manchetes favoráveis e aplausos momentâneos. Será, no entanto, inaceitável porque consagrará a ideia de que a força continua a ser um instrumento legítimo para alterar fronteiras e impor interesses injustos.

A paz exige compromisso. Mas há uma linha que não pode ser ultrapassada sem consequências históricas. Quando a agressão é recompensada, não se encerra um conflito. Abre-se o caminho para o próximo.