Turismo com propósito: valorizar o território e a comunidade

O turismo é uma área importante de atividade económica que deve ser, acima de tudo, colocada ao serviço das pessoas e dos territórios. Enquanto gestores públicos e atores políticos, cabe-nos garantir que o crescimento que temos vindo a registar não se esgota em números, mas se traduz numa valorização real da nossa comunidade. É essencial assegurar que este desenvolvimento contribui de forma equilibrada para a qualidade de vida dos residentes e para a preservação da identidade que distingue os nossos lugares.Em Cascais, a procura turística continua a crescer devido ao nível de qualidade de vida no nosso concelho. Somos uma autarquia que sabe receber e criar experiências enriquecedoras para todos os que nos visitam.Como acontece em outros concelhos de Portugal e na Europa, o maior desafio gerado pelo turismo em Cascais é garantir que a maior afluência resulte num impacto positivo na vida dos munícipes. Uma das soluções que temos implementado passa pela premissa simples de que quem visita deve contribuir para a manutenção daquilo de que usufruiu. No fundo, deixar Cascais melhor do que a vila que encontrou.Para isso, criámos a taxa turística, cuja receita empregamos sempre numa ótica circular de longo prazo. Até hoje, estes fundos têm sido canalizados em várias frentes no nosso concelho. Para além de serem usados para a reabilitação do património histórico das quatro freguesias do nosso município, para a proteção dos espaços verdes e da orla costeira e para o reforço dos serviços municipais que trabalham todos os dias para garantir e melhorar a qualidade de vida dos cascalenses, também são investidos na promoção do comércio local, com iniciativas como os “Bairros Digitais”, na cultura gastronómica ou na mobilidade sustentável no nosso concelho.Esta estratégia estrutural atrai turismo de valor, que pode ser posto ao serviço dos cidadãos e tornar-se um mecanismo importante para o desenvolvimento dos municípios. Acima de tudo, o turismo é sempre um meio e nunca um fim; e pode ser uma ferramenta valiosa para preservar a identidade local do nosso território, que as gerações passadas se esforçaram tanto por construir para as gerações presentes e futuras.Nas autarquias, promover o turismo sem perder a identidade local exige ter uma visão consolidada para o futuro das comunidades. Em Cascais, nós temos umCompromisso para pôr o turismo ao serviço dos munícipes ao longo dos próximos dez anos. Porque a qualidade de vida dos nossos habitantes depende não só do seu trabalho, mas também das contribuições dos que nos visitam. Torná-las eficientes é uma obrigação de quem governa para o bem da sua comunidade.