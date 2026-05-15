Trump em Beijing: o que está realmente em jogo

Quando o Air Force One aterra em Beijing, Donald Trump imagina que uma curta visita de dois dias à China será consagrada pelo eleitorado americano como vitória pessoal. Mas a realidade que importa é outra. Por baixo dos apertos de mão e das fotografias protocolares com Xi Jinping, desenha-se a versão contemporânea do Dilema de Tucídides: o choque entre duas superpotências — uma estabelecida, que tenta preservar a sua hegemonia (os EUA), e outra, emergente, em rápida ascensão (a China). Para Trump, o propósito desta cimeira não é redesenhar a arquitetura de segurança do século XXI, nem falar de paz, harmonia ou desafios globais — temas que raramente entram na sua agenda. O que procura é um espetáculo tático. Curto e vendável como uma vitória, antes das eleições intercalares de novembro. O presidente americano procura regressar com resultados fáceis de comunicar: sinais de desanuviamento comercial (compromissos de compras adicionais em setores relevantes para o eleitorado MAGA) e, idealmente, algum gesto que reduza o risco de disrupção no Estreito de Ormuz. A gestão da imagem é parte integrante da sua estratégia. O espaço mediático norte-americano tem-se tornado mais assimétrico: segmentos influentes amplificam narrativas partidárias, moldadas por incentivos comerciais e pela polarização à volta de Trump. O problema desta abordagem transacional é que expõe a verdadeira fraqueza americana: a obsessão pelo curto prazo corrói a confiança e afasta os aliados. Taipei observa, inquieta, a hipótese de a sua segurança ser convertida em moeda de troca. Na Europa, a visita é interpretada como um indicador de volatilidade na orientação estratégica de Washington. Isso tende a reforçar os debates sobre a autonomia de defesa, a resiliência económica e a política tecnológica. Do outro lado da mesa, Xi Jinping move as peças do seu xadrez sem pressas e sem as amarras dos calendários eleitorais. O interesse imediato de Beijing é simples: gerir a imprevisibilidade de Trump, recorrer à diplomacia pessoal para obter concessões retóricas sobre Taiwan e, sobretudo, comprar tempo. A liderança chinesa parte do pressuposto de que a tendência de longo prazo — em capacidade industrial, tecnológica, semicondutores, Inteligência Artificial e em influência externa — lhe é favorável, e por isso privilegia estratégias de desgaste e de alongamento do horizonte decisório. À primeira vista, a China parece munida de trunfos difíceis de contrariar. Um sistema político centralizado permite-lhe definir prioridades e mobilizar recursos com um horizonte plurianual — como nos Planos Quinquenais — e reduzir os custos de coordenação em setores estratégicos. A aproximação a Moscovo, descrita por ambos como parceria "sem limites", dá a Beijing margens adicionais em matéria de energia, de diplomacia, de rotas comerciais e de segurança, embora a exponha a riscos reputacionais e a sanções secundárias. No plano externo, a China procura consolidar a sua influência e poder junto dos países do Sul Global através do financiamento de infraestruturas e de cadeias logísticas (Nova Rota da Seda) e de fóruns como os BRICS, em expansão. Mas esta aparência de invencibilidade esconde fragilidades capazes de alterar o curso dos acontecimentos. O que Beijing projeta para o exterior como "coesão e estabilidade" é, as mais das vezes, uma paz interna imposta pela força e por um aparelho de vigilância e repressão. A China está longe de ser um monólito: é um mosaico de 1,41 mil milhões de pessoas, 56 grupos étnicos, centenas de línguas e dezenas de milhões de cidadãos pertencentes a minorias. Em regiões vitais como Xinjiang (mais de 26 milhões de habitantes) e o Tibete (cerca de 3,6 milhões), a assimilação forçada substitui a autonomia política — e as tensões não desaparecem; acumulam-se. A verdadeira ameaça ao regime dominado pelo Partido Comunista pode não vir das periferias, mas do centro: das expectativas crescentes da maioria Han nas megacidades; dos jovens frustrados, altamente educados, mas a lutar numa sociedade cada vez mais competitiva; e da assimetria persistente entre as cidades costeiras hipertecnológicas — como Shanghai e Shenzhen — e o interior rural profundamente tradicional que vive no limiar da subsistência. Em sistemas com mecanismos de responsabilização e mediação — imprensa relativamente livre, associações cívicas, manifestações nas praças públicas, tribunais independentes e eleições competitivas — a contestação tende a ser canalizada e absorvida por vias institucionais, reduzindo a probabilidade de ruturas abruptas. Num regime autocrático, onde a expressão pública é mais limitada e a correção das políticas depende sobretudo de quem dirige o Partido-Estado, os erros podem acumular-se durante mais tempo e tornar-se mais difíceis de reverter. Quando choques económicos, demográficos ou de legitimidade convergem, a gestão dos conflitos sociais torna-se mais exigente e o custo de manter a estabilidade aumenta. Em termos estratégicos, tanto a China como os Estados Unidos têm incentivos para um entendimento mínimo que reduza potenciais conflitos: gerir crises antes de escalarem, evitar incidentes militares no mar e no ar e estabilizar as expectativas na competição tecnológica, digital e comercial. São esses os temas que Trump e Xi deveriam discutir — não como gestos de boa vontade, mas para construir uma arquitetura de contenção mútua. Um arranjo deste tipo não apaga a rivalidade. É, todavia, a única forma de evitar que um erro de cálculo deite tudo a perder. O Dilema de Tucídides poderia então passar definitivamente à História.