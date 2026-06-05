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Trabalhar na esperança de vida, a matar

Eduardo Teixeira
Eduardo Teixeira

Economista e deputado à Assembleia da República pelo Chega

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Há algo de profundamente errado num país onde milhares de portugueses começam a trabalhar cedo, descontam durante décadas, contribuem para o crescimento da economia e para a sustentabilidade da Segurança Social, mas são obrigados a prolongar sucessivamente a sua vida ativa porque a idade da reforma continua a aumentar.

Hoje, em Portugal, a idade normal de acesso à reforma situa-se nos 66 anos e 9 meses e já está prevista uma nova subida para os 66 anos e 11 meses. Tudo isto porque o sistema continua indexado à evolução da esperança média de vida. Na prática, quanto mais vivemos, mais somos obrigados a trabalhar.

A questão que importa colocar é simples: será isto justo?

Ninguém defende a insustentabilidade da Segurança Social, nem ignora os desafios demográficos que Portugal enfrenta. Mas uma coisa é garantir a sustentabilidade do sistema, outra é transformar essa sustentabilidade numa penalização permanente para quem trabalhou uma vida.

Quem começou a trabalhar aos 20 anos e acumulou 40 anos de descontos já contribuiu amplamente para o sistema. Exigir que continue a trabalhar até perto dos 67 anos, ou mais no futuro, significa ignorar o desgaste físico, psicológico e profissional de milhares de trabalhadores, especialmente daqueles que desempenham profissões mais exigentes.

É precisamente por isso que ganha relevância a proposta de permitir a reforma sem penalizações aos 65 anos ou após 40 anos de carreira contributiva. Trata-se de reconhecer o mérito de quem trabalhou, descontou e cumpriu as suas obrigações perante o Estado.

Mas este debate não pode ser separado de outra realidade que tem indignado muitos portugueses: a existência de reformas milionárias atribuídas ao abrigo de regimes especiais, exceções ou mecanismos que dificilmente encontram justificação perante o cidadão comum.

É aqui que surge a chamada Lei Centeno, uma proposta que pretende introduzir maior equilíbrio e moralização no sistema de pensões. O princípio é simples, num país onde milhares de reformados vivem com dificuldades, não faz sentido que continuem a existir pensões de muitos milhares de euros mensais pagas pelo Estado.

A discussão não é sobre perseguição pessoal, nem sobre casos concretos. É uma questão de proporcionalidade, de justiça social e de confiança dos cidadãos nas instituições. Quando um trabalhador comum recebe uma reforma que muitas vezes não ultrapassa algumas centenas de euros, torna-se difícil compreender situações em que pensões elevadíssimas são atribuídas após percursos contributivos ou regimes claramente diferenciados da realidade da maioria dos portugueses.

A sustentabilidade da Segurança Social exige equilíbrio. Mas esse equilíbrio não pode ser pedido apenas a quem trabalha e desconta durante décadas. Deve também existir na forma como os recursos públicos são distribuídos e utilizados.

Portugal enfrenta um desafio demográfico sério, mas enfrenta igualmente um desafio de credibilidade. Os portugueses precisam de sentir que o sistema é justo, que recompensa quem trabalha e que não protege privilégios incompreensíveis para a maioria da população.

Defender a reforma aos 65 anos ou após 40 anos de descontos não é um ataque à sustentabilidade financeira. É afirmar que uma vida inteira de trabalho deve merecer respeito e reconhecimento.

Da mesma forma, discutir limites razoáveis para pensões excecionalmente elevadas não é populismo. É responder a uma exigência crescente de equidade e responsabilidade social.

Num país onde tantos vivem preocupados com o futuro da sua reforma, talvez tenha chegado o momento de recentrar o debate numa ideia simples: o sistema deve existir para servir os portugueses, e não para perpetuar desigualdades que a maioria já não compreende nem aceita.

Quem exerce funções publicas, tem de estar ao lado dos portugueses que trabalham, descontam e sustentam o país. Ao lado de quem se levanta cedo todos os dias e espera, legitimamente, uma reforma digna após uma vida de esforço e contributo.

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Eduardo Teixeira
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