Terrorismo estocástico: Cracóvia e a régua que só mede metade

Nove dias depois do ataque de Cracóvia, o que se sabe é menos do que se disse. O primeiro-ministro polaco falou logo em terrorismo e o ministro do Interior num atirador ultranacionalista. O ministro da Justiça fala agora num “traço muito forte de extremismo de direita”: o atirador consultou páginas sobre Breivik. Mas não há manifesto, o Ministério Público diz não ter elementos para o associar categoricamente a qualquer ideologia, e os investigadores trabalham outras hipóteses, do fascínio por autores de massacres aos conflitos familiares.

A imprensa polaca acrescenta, sem confirmação oficial, um mosaico desconcertante: Hitler, o Unabomber, conteúdos pró-russos e ódio à Igreja, às pessoas LGBT e à classe política. O debate público, esse, encerrou o processo em poucas horas, com um veredicto que fez carreira nas redes: terrorismo estocástico. E a margem acusada respondeu na mesma moeda, com capturas de ecrã de atribuição duvidosa que faziam dele um atirador de esquerda.

O conceito ganhou o sentido actual num blogue norte-americano, em 2011, entrou depois na literatura académica e continua sem consagração jurídica. Descreve a conduta de quem produz o discurso, não a de quem dispara: a demonização continuada de um grupo por quem tem audiência, que torna a violência estatisticamente provável sem que se saiba quem a praticará, quando ou onde. Não há ordem nem relação operacional entre quem fala e quem age. Por isso, não é o conceito que faz de um ataque um acto terrorista. Isso depende da lei, que exige actos graves e fins específicos, como intimidar a população ou constranger os poderes públicos.

Cracóvia mostra, aliás, os limites da ferramenta. Inspirar-se em Breivik não é o mesmo que ser empurrado por uma campanha de demonização: é contágio mimético, a imitação de um acto e de um autor, não a resposta a um discurso sobre um grupo. E o mosaico descrito é o do atacante de ideologia mista ou difusa, que recolhe fragmentos de várias fontes sem pertencer a nenhuma e para quem a notoriedade pesa mais do que qualquer causa.

Há uma exigência que subscrevo inteiramente: para falar de terrorismo estocástico, é preciso demonstrar o discurso, os alvos e os efeitos. Mas essa exigência vale para todos. Aplica-se ao discurso xenófobo da extrema-direita, que deve ser analisado sem complacência. E aplica-se, nos mesmos termos, ao anti-sionismo que deixa de criticar o Estado de Israel e passa a responsabilizar colectivamente os judeus, recupera os velhos estereótipos ou apresenta como legítimo atacar quem é identificado como sionista.

Em Maio de 2025, Elias Rodriguez matou dois funcionários da embaixada israelita à saída do Museu Judaico da Capital, em Washington, gritando: “Palestina livre”. Ninguém lhe deu ordens, e foi acusado de terrorismo. Exaltava o sacrifício de Aaron Bushnell, o militar norte-americano que se imolou diante da mesma embaixada, e deixou um manifesto para inspirar outros. Se isto basta para falar de terrorismo estocástico é a pergunta a fazer, com o rigor que se exige para Cracóvia.

Os números não autorizam a ideia de uma violência política com um só lado. A Europol regista, para 2025, 12 atentados de matriz esquerdista e anarquista na União Europeia, 11 consumados, quase todos em Itália e sem vítimas, e cinco de extrema-direita, quatro frustrados e um consumado, que fez um morto. As detenções invertem a proporção: 43 por terrorismo de extrema-direita, 13 de esquerda e anarquista. Os dados dependem das categorias, e vários países tratam a violência de extrema-direita como crime de ódio, não como terrorismo: é por isso que as categorias têm de ser as mesmas para todos. E contam actos, não discursos: saber quem amplifica mais é outra pergunta, legítima, que exige dados próprios e vale para os dois lados.

O anti-sionismo não é necessariamente anti-semitismo, mas não pode servir de salvo-conduto. Um conceito aplicado a uma só família ideológica perde valor analítico e ganha valor de combate. E tem um custo: a margem visada passa a tratá-lo como arma retórica e descarta-o por inteiro, mesmo quando descreve correctamente o que está a acontecer.

Quem trabalhou em informações conhece a distinção. O terrorismo estocástico é uma boa categoria de alerta: permite monitorizar ecossistemas e perceber onde a temperatura sobe. É uma péssima categoria de acusação, porque transforma discurso em culpa sem nexo causal demonstrado. O conceito serve para saber onde olhar.

E saber onde olhar exige olhar para os dois lados. Uma régua que só mede metade do terreno não é uma régua. É um martelo.”

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico