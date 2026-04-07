É urgente investir na formação de gestores na área da Saúde

Em Portugal, a Saúde é um pilar da nossa sociedade, com uma cobertura universal garantida pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e uma rede diversificada de hospitais e clínicas públicas e privadas. Mas, apesar da amplitude do Sistema, a sua eficácia enfrenta desafios estruturais que não devem ser ignorados.O SNS tem avançado em recursos humanos e infraestruturas nos últimos anos, com médicos e enfermeiros a crescerem em número e o total de utentes inscritos a aumentar para mais de 10,6 milhões, de acordo com dados correspondentes a 2025. No entanto, apenas cerca de 58% dos cidadãos relatam estar satisfeitos com a disponibilidade de cuidados de qualidade, um sinal claro de que ter serviços e profissionais não basta, é preciso liderança eficaz e gestão competente para transformar esses recursos em resultados tangíveis.O nosso país gasta mais de 10% do seu PIB em Saúde, um valor superior à média da OCDE, mas investe menos em prevenção do que muitos países comparáveis, o que reflete uma lacuna na capacidade de planear e gerir recursos de forma estratégica. Além disso, os tempos de espera para consultas continuam a ser uma das principais queixas dos utentes, com listas que aumentaram mais de 25% no ano transato face a 2024.A raiz desses desafios não está apenas nos números, antes na qualidade da gestão. Bons líderes não são apenas administradores de rotinas, são estrategas que antecipam necessidades, articulam tecnologia com processos, promovem inovação e criam culturas organizacionais centradas no doente e na eficiência. Este é um setor que exige competências que vão muito além do conhecimento clínico. Capacidade, como condução financeira, governance, análise de dados, liderança de equipas e comunicação estratégica, são centrais para enfrentar um sistema complexo e em constante transformação.A formação de gestores em Portugal ainda não acompanha essa necessidade. Embora existam programas académicos e iniciativas de formação executiva, muitos profissionais que assumem posições de liderança chegam a esses cargos sem preparação específica na administração de serviços de saúde. Isso limita a capacidade de tomar decisões informadas, de implementar melhorias e, em última instância, de maximizar o impacto dos recursos públicos e privados investidos na saúde dos portugueses.Investir em formação de gestores não é um luxo, é uma questão de sustentabilidade social e económica. Em tempos de restrições orçamentais, envelhecimento demográfico e evolução tecnológica acelerada, precisamos de líderes que saibam combinar visão estratégica com eficiência operacional. Só assim construiremos instituições de saúde mais resilientes, inovadoras e capazes de responder às necessidades reais das pessoas.O futuro desta área tão importante para uma sociedade como a nossa depende menos de orçamentos infinitos e mais de direção competente, formação contínua e liderança com propósito. Essa deve ser a prioridade coletiva, agora.