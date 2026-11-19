A 17 de novembro de 2026, os líderes da Austrália, da Índia, do Japão e dos Estados Unidos reuniram-se em Manila, à margem da 49.ª Cimeira da ASEAN. Foi a 7.ª cimeira de líderes do Quad, a primeira realizada num país que não integra esta parceria.

O Quad não é uma aliança formal. Não dispõe de secretariado permanente, sede ou relações vinculativas ao abrigo de um tratado. As suas origens residem na gestão de crises, decorrentes do esforço coordenado de assistência em caso de catástrofe liderado pela Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos após o tsunami no Oceano Índico, em dezembro de 2004.

Em 2007, o então primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, propôs formalmente elevar esta cooperação ad hoc a um “Diálogo de Segurança Quadrilateral”, assente em valores democráticos comuns e na segurança marítima. A primeira reunião a nível oficial teve lugar nesse mesmo ano. Posteriormente, e até 2016, as reuniões estiveram suspensas, embora os exercícios militares conjuntos tenham prosseguido.

Durante esse período, os quatro países consistentemente aprofundaram as suas relações bilaterais e trilaterais. Verificou-se também um reconhecimento comum da transformação do contexto estratégico no Indo-Pacífico.

O grupo foi relançado em 2017, em Manila, ao nível dos altos funcionários. A primeira reunião ministerial teve lugar em 2019, seguindo-se uma outra em 2020. A partir daí o nível de representação foi elevado, com a primeira cimeira de líderes em março de 2021. A agenda foi alargada para além das questões tradicionais de segurança, passando a incluir a distribuição de vacinas, as alterações climáticas, as tecnologias emergentes e o financiamento de infraestruturas. Desde 2021, realizaram-se sete cimeiras do Quad, tendo cada uma gerado um conjunto significativo de resultados.

A Cimeira de Manila de 2026 produziu resultados operacionais com consequências mensuráveis em toda a região do Indo-Pacífico. Estes incluem:

Mobilização do Setor Privado: Os líderes anunciaram o 1.º Fórum de Líderes Empresariais do Quad (Quad Business Leaders' Forum), que deverá ter lugar em Mumbai, Índia, no início de 2027. O fórum reunirá diretores executivos, investidores, especialistas em políticas públicas e representantes governamentais dos quatro países.

Acelerador de Inteligência Artificial e Superinteligência do Quad (Quad AI / Super Intelligence Accelerator), que irá financiar, coordenar e implementar ecossistemas de IA fiáveis, assistência técnica e infraestruturas informáticas em toda a região do Indo-Pacífico.

Cooperação em Matéria de Vigilância Marítima no Indo-Pacífico: Os líderes anunciaram que, em 2027, as respetivas aeronaves de patrulhamento marítimo P-8 e P-3C realizarão, pela primeira vez, um exercício conjunto de vigilância no âmbito do Quad.

Reforço da parceria em matéria de conectividade e resiliência dos cabos submarinos, assim como o fortalecimento da conectividade regional através de futuros projetos de cabos submarinos.

Cooperação em Matéria de Cibersegurança: Este anúncio aprofunda os esforços conjuntos para proteger as infraestruturas digitais e reforçar as capacidades no domínio da cibersegurança, contribuindo para um ciberespaço aberto e seguro.

Luta Contra o Terrorismo: Os líderes reiteraram a sua condenação inequívoca do terrorismo e do extremismo violento em todas as suas formas, incluindo o terrorismo transfronteiriço.

A cimeira realçou o “apoio inabalável à centralidade e à unidade da ASEAN”, enquadrando as iniciativas do Quad como complementares das instituições regionais, e não como concorrentes destas.

O primeiro-ministro Narendra Modi habilmente resumiu os resultados da cimeira numa publicação na rede social X, considerando que o encontro proporcionou um debate produtivo, dando um novo impulso à visão partilhada de um Indo-Pacífico livre, aberto, pacífico e próspero, estabelecendo objetivos concretos para a próxima fase de cooperação. Referiu igualmente que o Quad continua empenhado em apresentar soluções de confiança para a região do Indo-Pacífico.

O Quad é uma parceria que proporciona às maiores democracias do mundo uma plataforma fiável para resolverem problemas em conjunto. A cimeira de Manila revelou um Quad enérgico e com um rumo definido, tendo apresentado uma agenda abrangente e pragmática, na cidade onde o Quad moderno renasceu. Tanto o ambiente como o conteúdo apontaram na mesma direção: o Quad não só está vivo, como está em expansão.