Quando se fala de fé, esperança e amor, a mulher dominicana eleva o olhar para as suas mártires da Pátria, três mulheres em cujo coração e mente a virtude do patriotismo crescia, enquanto o tirano Rafael L. Trujillo intensificava a perseguição aos dominicanos que se opunham ao seu cruel regime. Essas três mulheres eram irmãs de sangue e de vocação para a liberdade, e as suas memórias permaneceram gravadas para a eternidade como “As Borboletas”: Patria, Minerva e María Teresa Mirabal.

De profunda formação e prática cristã, as irmãs Mirabal tinham sido participantes do amor a Deus e ao próximo e, sobretudo, da grandeza da mulher e do seu papel na família. Plenamente identificadas com o sofrimento do seu povo, uma vez que o viviam na sua própria família, pois os seus maridos estavam encarcerados por serem conspiradores contra o regime ditatorial, o espírito determinado destas três mártires levantou todo um país, subjugado pelo medo, para proclamar a sua libertação 30 anos depois.

A 25 de novembro de 1960, quando saíam de visitar os seus maridos na prisão, foram intercetadas por agentes do Serviço Militar de Inteligência (SIM), sofreram agressões, foram estranguladas e, em seguida, atiradas por uma ravina para dissimular um acidente. Isto tornou-as símbolos de resistência, liberdade e dignidade. O resultado final desta violência contra a mulher, encarnada nestas três heroínas, foi o assassinato do ditador Rafael Leónidas Trujillo, a 30 de maio de 1961.

Estes factos, tristemente narrados, serviram de inspiração às Nações Unidas quando, a 17 de dezembro de 1999, foi designado o dia 25 de novembro como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.

A partir dessa data, instituições internacionais têm desenvolvido uma campanha ativa de proteção, adequada e transversal, em prol da mulher desde a sua primeira infância. As medidas preventivas, as políticas públicas, a formação integral e humana, a exaltação dos valores cristãos, a consciência da dignidade e da igualdade de oportunidades entre os sexos masculino e feminino, a reivindicação de condições laborais favoráveis à mulher, bem como o apoio à maternidade e a proteção da integridade física, moral e espiritual, têm sido amplamente estudadas e apresentadas, mas ainda há muito por alcançar.

A 17 de novembro deste ano de 2026, como embaixadora da República Dominicana na República Portuguesa, eu, Patricia Villegas de Jorge, assinei a Declaração Conjunta com a Excelentíssima Senhora Margarida Balseiro Lopes, Ministra da Cultura, Juventude e Desporto da República Portuguesa, na qual se pretende pôr em prática o fortalecimento da cooperação bilateral e o compromisso com a igualdade de género e os direitos das mulheres.

O nosso país orgulha-se, ainda sobre o sangue das suas mártires, Patria, Minerva e María Teresa, de poder ser uma referência na luta contra a violência contra a mulher e pretende que o grito de Minerva Mirabal, que diz “se me matarem, tirarei os meus braços da tumba e serei mais forte”, continue a cumprir-se em cada mulher que sofre e que está disposta a lutar por outra cuja voz tenha sido silenciada.