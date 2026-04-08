Sobre filantropia estratégica

Já aqui mencionei que a descoberta da pílula anticoncecional foi resultado da ação filantrópica conduzida pela milionária norte-americana Katharine Dexter McCormick que, por morte de seu marido, herdou uma imensa fortuna que utilizou, criteriosamente, a favor da emancipação das mulheres em múltiplas dimensões: liberdade da própria vida sexual e reprodutiva, mas, igualmente, independência política em relação aos homens, traduzida pelo direito de voto e pela igualdade na promoção educacional e cultural. Lutas que mereceram o aplauso e reconhecimento universal.Sem retirar relevo à participação ativa de Katharine no Movimento Sufragista dos Estados Unidos da América, reconheçamos que o “grande salto” para a Libertação das Mulheres foi a contraceão oral, alcançada em consequência do financiamento persistente das pesquisas científicas desenvolvidas por Gregory Pincus, em Massachusetts. No total, os donativos de Katharine ascenderam a mais de 19 milhões de dólares (equivalente atual dos montantes doados na época).Em 1960, as autoridades federais norte-americanas autorizaram a colocação no mercado da primeira pílula. No ano seguinte, a pílula foi comercializada na Europa com a designação comercial “Anovlar”, com a finalidade de estar associada à ideia de não haver ovulação! Um triunfo.Em Portugal, à nossa escala, não são muitos os exemplos de filantropia comparáveis ao modelo seguido por Katharine McCormick em proporcionar financiamento estruturado com o objetivo de atingir metas definidas.No entanto, para sermos justos, não podemos ignorar a existência de atividades conduzidas por fundações criadas com esse fim. Entre as mais relevantes é preciso realçar as ações implementadas pelos herdeiros de Francisco Manuel dos Santos (1876-1953), designadamente por decisão de Alexandre Soares dos Santos (1935-2019), que constituem um padrão excecional de serviço público, que visa impulsionar o desenvolvimento social da população portuguesa, através de doações regulares de elevados montantes destinados à promoção da Educação e da Cultura. Fundos que permitem, de forma organizada e estratégica, contribuir para a resolução de problemas da nossa sociedade.Entre outras iniciativas, é o que acontece, por exemplo, com a base de dados, de fácil acesso, disponibilizada online pela Pordata, desde 2010, onde é possível consultar informações estatísticas ou, também, com a publicação abundante de livros de interesse inquestionável, vendidos a preços módicos.A Fundação Francisco Manuel dos Santos edifica, assim, obras que constroem mais conhecimento. Mais cultura. Mais democracia. franciscogeorge@icloud.com