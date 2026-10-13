SIRESP: uma demissão que levanta demasiadas perguntas

Ricardo Carrilho vinha manifestando reservas sobre os mecanismos de fiscalização da empresa pública responsável pelas comunicações de emergência e questionava as condições para validar pagamentos de cerca de 26 milhões de euros. Segundo documentação divulgada pela imprensa, terá exigido instruções escritas, antes de assumir essa responsabilidade. Quando um alto dirigente levanta dúvidas sobre a fiscalização de milhões de euros, a primeira obrigação política é esclarecer essas dúvidas.

Isto não significa que Carrilho tenha razão ou que Luís Neves esteja errado. As suspeitas não são provas e as divergências administrativas não constituem, por si só, irregularidades. Mas estamos perante uma infraestrutura estratégica para a segurança dos portugueses. Depois de Pedrógão Grande e das falhas que marcaram o funcionamento das comunicações de emergência, o Estado não pode permitir que persistam dúvidas sobre a fiabilidade e a fiscalização do sistema.

A polémica ganha outra dimensão porque não é um episódio isolado. António Pombeiro, antigo secretário-geral-adjunto do ministério, já tinha abandonado funções depois de denunciar alegadas irregularidades relacionadas com o SIRESP. Entretanto, tornou-se público um parecer da auditora jurídica do ministério, Luísa Verdasca Sobral, crítico da decisão de Carrilho de extinguir o Centro de Operações e Gestão do SIRESP. Há, portanto, argumentos e responsabilidades que devem ser avaliados dos dois lados, sem julgamentos antecipados.

Luís Neves decidiu substituir Ricardo Carrilho pelo major-general Nuno Parreira da Silva. Pode ser uma solução para estabilizar os serviços, mas mudar dirigentes não significa resolver os problemas. Se os mecanismos de fiscalização eram adequados, por que razão se chegou a um conflito desta dimensão? E, se existiam fragilidades, por que motivo não foram corrigidas?

A autoridade de um ministro não se mede apenas pela capacidade de tomar decisões, mas também pela disponibilidade para prestar contas. Luís Neves tem de esclarecer as razões do afastamento, explicar os procedimentos relativos aos pagamentos e demonstrar que o funcionamento do SIRESP não foi comprometido pelas divergências internas.