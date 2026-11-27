O encontro de Trump, Xi e Putin em Shenzhen permite algumas conclusões e especulações, como a de que estaríamos perante uma nova Conferência de Ialta, o encontro, também a três, de F.D. Roosevelt, Churchill e Estaline naquela cidade da Crimeia, em Fevereiro de 1945.

O paralelo é tentador, mas as diferenças são grandes. Em Ialta, aproximava-se o dia final da guerra na Europa e os vencedores estavam ali para repartir os despojos, seguindo linhas ideológicas e territoriais. Ali se decidiria que a Alemanha de Hitler ficaria partida em duas, e a capital, Berlim, dividida em quatro zonas de ocupação – russa, americana, inglesa e francesa. A Alemanha seria “desnazificada” e desmilitarizada, os seus dirigentes julgados e punidos e o seu povo obrigado trabalhar nas reparações da guerra. Aos aliados do Eixo e aos países ocupados, que a guerra libertara ou libertaria, recomendavam-se eleições para institucionalizar regimes democráticos. Foi música celestial para Estaline, cujos exércitos estavam a conquistar a Europa Oriental.

Tony Judt, no livro Pós-Guerra, argumenta que Ialta não foi uma negociação de raiz sobre a “partilha do mundo”, mas um reconhecimento do que já existia no terreno, nomeadamente a ocupação soviética da Europa Oriental e a hegemonia anglo-americana na Europa Ocidental.

Falando com os jornalistas depois do encontro de Shenzhen, Putin endossou, naturalmente, o paralelo com Ialta como reconhecimento de uma situação militar de facto e não como negociação para o futuro. Nada de mais conveniente, considerando a zona leste da Ucrânia que os russos já conquistaram. Depois, aproveitando a onda de prestígio que lhe vinha de estar com os dois grandes, convidou os dirigentes europeus a deslocarem-se a Moscovo para ouvir as suas propostas, uma vez que eram eles os principais apoiantes e financiadores do esforço de guerra ucraniano. E saindo do seu estilo e do seu vocabulário habituais, classificou como “diarreia política” os continuados alertas dos europeus para os perigos de uma invasão russa: “Toda a gente já percebeu que não vamos para a guerra com a Europa. Que disparate é esse?”

Putin joga com a situação dos países que têm apoiado Kiev: será sensato contribuir para o esforço de guerra da Ucrânia, uma guerra que muitos já dão por perdida, num momento de crise energética e de inflação generalizadas, com as finanças francesas em situação de pré-ruptura, o AfD como primeiro partido da Alemanha e a maioria dos países europeus a braços como contestações por causa da segurança, da imigração, da habitação e do custo de vida?

Mas se se percebe que o encontro de Shenzhen tenha preocupado os dirigentes europeus, é também preciso compreender de forma realista o seu significado. Como declarou John Joseph Mearsheimer, professor de Ciência Política na Universidade de Chicago e grande defensor da Realpolitik entre as nações, a principal diferença entre Ialta e Shenzhen é que, em Ialta, os três participantes tinham um inimigo comum; em Shenzhen, os Estados presentes não o têm. E têm ainda, a embargar a união, interesses contraditórios.

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia