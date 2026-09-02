Setembro, o mês em que a escola volta a ser prioridade

São números da Fenprof e devem ser apresentados e interpretados como tal. O processo de colocação de professores continua e será a realidade encontrada nas escolas no início efetivo das aulas que permitirá avaliar com maior rigor a dimensão do problema.

Isso não significa desvalorizá-lo. A falta de professores é uma das questões estruturais mais importantes da escola portuguesa. Resulta de problemas acumulados ao longo de anos: o envelhecimento da classe docente, as aposentações, a dificuldade em atrair novos profissionais e, sobretudo em determinadas regiões, os custos de habitação e deslocação que tornam pouco atrativa a colocação longe da residência.

Resolver um problema desta dimensão exige tempo, políticas consistentes e capacidade de adaptação. O Governo tem procurado encontrar respostas e é justo reconhecer que não existe uma solução instantânea para uma realidade construída durante muitos anos. O que deve exigir-se é que as medidas produzam resultados e que cada vez menos alunos sejam confrontados com períodos prolongados sem professores.

Também os exames nacionais regressaram esta terça-feira à atualidade. O Ministério Público abriu um inquérito na sequência de uma queixa apresentada pela Fenprof relacionada com o processo de classificação eletrónica dos Exames Nacionais do Ensino Secundário. Um inquérito serve precisamente para investigar e esclarecer.

O processo de classificação eletrónica dos exames, utilizado este ano pela primeira vez no ensino secundário, teve dificuldades técnicas e obrigou à alteração de alguns prazos. O próprio ministro da Educação reconheceu esta terça-feira que o processo “começou mal”, embora considere que “acabou bem”. Fernando Alexandre garantiu estar de “consciência totalmente tranquila” e sublinhou que os alunos receberam as classificações e puderam concorrer ao Ensino Superior.

Houve 21 mil pedidos de reapreciação e, segundo o ministro, as respetivas respostas foram entregues a 7 de agosto, conforme previsto. Estão ainda disponíveis os mecanismos normais de reclamação.

Agora, o Ministério Público fará o seu trabalho. O Ministério da Educação continuará a fazer o seu. E seria desejável que deste processo resultasse sobretudo aquilo que interessa ao sistema educativo: perceber o que funcionou, identificar o que deve ser corrigido e tornar o modelo mais seguro no futuro.

Porque a confiança é talvez o bem mais precioso de qualquer sistema educativo.

Os alunos precisam de confiar que são avaliados com justiça. Os professores precisam de confiar nos instrumentos com que trabalham. As famílias precisam de confiar que os filhos encontram na escola as condições necessárias para aprender. E o Estado tem a responsabilidade de preservar essa confiança.