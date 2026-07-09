Servir com responsabilidade

É fácil dirigir uma instituição quando tudo corre bem. O verdadeiro teste surge quando é necessário tomar decisões difíceis, enfrentar o escrutínio e continuar a cumprir a missão que lhe deu origem.Quem exerce funções de direção sabe que liderar não é procurar unanimidade. É decidir com sentido de responsabilidade, explicar as opções tomadas, prestar contas e assumir as consequências das escolhas feitas.Numa sociedade democrática, o escrutínio é indispensável. As instituições devem agir com transparência, aceitar o questionamento e garantir que o debate público assenta em factos, distinguindo informação de especulação e respeitando as regras que legitimam o funcionamento das instituições.Os sindicatos não constituem exceção. Devem prestar contas, justificar as suas decisões e, acima de tudo, nunca perder de vista a missão para que existem: representar trabalhadores, defender direitos e procurar soluções para os problemas concretos das pessoas. É essa a missão do SNQTB.Ao longo da sua história, o sindicato enfrentou profundas transformações económicas, laborais e sociais. O que nunca mudou foi o compromisso de defender os associados com independência, responsabilidade e sentido de dever.Continuamos a negociar melhores condições de trabalho, a defender os direitos dos bancários, a proteger os reformados, a reforçar os mecanismos de proteção social e a desenvolver novas respostas para os associados e as suas famílias. Fazemo-lo porque sabemos que, por trás de cada decisão, existem pessoas concretas.Foi esse sentido de responsabilidade que nos levou a promover a iniciativa em defesa das pensões dos bancários reformados. Graças ao envolvimento de milhares de associados e cidadãos, esta matéria será debatida na Assembleia da República. Independentemente da solução, já foi alcançado um resultado relevante: colocar no centro do debate público uma realidade que durante demasiado tempo permaneceu esquecida.Numa organização democrática existem opiniões diferentes. A pluralidade é uma expressão da liberdade e da participação. O essencial é que as divergências sejam resolvidas com respeito pelas regras e pelos órgãos legitimamente eleitos.É nos momentos mais exigentes que se comprova a solidez de uma instituição: pela capacidade de continuar a decidir, servir e cumprir a sua missão com serenidade, transparência e responsabilidade.É esse o caminho que o SNQTB continuará a seguir. As instituições afirmam-se pela confiança que conseguem merecer, conquistada diariamente através do trabalho, da coerência e da fidelidade aos valores que lhes dão sentido.