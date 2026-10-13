Santarém conquistou um projeto que vai servir o mundo

Um dia escreverei com maior detalhe sobre os dias de intenso trabalho, reuniões, contactos, avanços e recuos que antecederam uma decisão que vai marcar o futuro de Santarém, de toda a região.

Estava em causa, mais do que conquistar um investimento, estava em causa conquistar para Portugal um projeto único no mundo.

O Viva Mundo será muito mais do que um parque temático dedicado ao futebol. Será um destino internacional, pensado para receber pessoas de todo o mundo. E esse lugar será Santarém.

O projeto recebeu agora um reconhecimento importante: a aprovação da sua classificação como Projeto de Interesse Nacional - PIN. Este “carimbo” confirma a relevância estratégica do investimento para o país, pela sua dimensão, criação de emprego, impacto económico e potencial de internacionalização. É mais um passo decisivo para a sua concretização.

Nada disto aconteceu por acaso. Santarém está no centro de Portugal. Próxima de Lisboa, do futuro aeroporto e dos grandes eixos rodoviários e ferroviários, ocupa uma posição privilegiada. Esta centralidade é uma vantagem económica.

O Viva Mundo demonstra isso mesmo. Falamos de um investimento estimado em 450 milhões de euros, com a criação prevista de 800 a 1000 postos de trabalho e capacidade para atrair cerca de 1,5 milhões de visitantes por ano.

Um projeto desta dimensão ultrapassa as fronteiras do concelho. Terá impacto no turismo, hotelaria, restauração, comércio, transportes e serviços. Criará emprego, atrairá investimento e projetará a região.

Para Santarém, confirma também que a estratégia que temos vindo a seguir está a produzir resultados.

Durante demasiado tempo, muitas cidades médias aceitaram que os grandes investimentos pertenciam às áreas metropolitanas. Não acredito nisso.

Portugal precisa de um desenvolvimento territorialmente mais equilibrado. Isso exige cidades capazes de competir, atrair investimento, criar emprego qualificado e oferecer condições para viver, estudar e trabalhar.

Durante o Mundial de 2030, Portugal estará no centro das atenções do planeta. É nesse momento que as portas deste parque se abrirão ao mundo.

Será uma oportunidade extraordinária para projetar Santarém internacionalmente e mostrar o que este território tem para oferecer: património, cultura, gastronomia, tradição, conhecimento, agricultura, inovação e uma localização estratégica.

A nossa responsabilidade é preparar o território, melhorando acessibilidades, transportes, espaço público, oferta turística e condições para novos investimentos.

Os grandes projetos devem transformar positivamente os territórios onde se instalam. O Viva Mundo é um projeto privado, mas terá um enorme impacto coletivo.

Quando um território tem ambição, estratégia e capacidade para executar, a sua geografia transforma-se numa vantagem competitiva. Santarém está no centro. Agora importa transformar essa centralidade em desenvolvimento.

O Viva Mundo é mais um passo nesse caminho. Um projeto feito em Portugal, a partir do Concelho de Santarém, para servir o mundo.