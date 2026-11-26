Mal surgiu o anúncio de que se iriam suceder algumas greves na Administração Pública entre Novembro e o início de Dezembro, logo as carpideiras do costume surgiram a anunciar conspirações terríveis e catástrofes diversas, a começar pelo sector da Educação, onde a organização conhecida por Confap, oficialmente representante das associações de pais e encarregados de educação, se destaca pela sua intervenção pública muito assimétrica conforme as questões em apreço.

Havendo greve, a Confap encrespa-se, sai da sua habitual letargia e alinha com o governo do momento, seja qual ele for, na denúncia das malfeitorias que as greves causam aos alunos e às suas “aprendizagens”. Até poderia compreender essa indignação pública recorrente, se a encontrasse em relação a outras matérias, tão ou mais relevantes para a qualidade da Educação e para o bom ambiente de trabalho nas escolas. Até a aceitaria se conhecesse intervenções relevantes da organização, que não confundo com muitas associações de pais que desenvolvem um trabalho de grande qualidade nas suas comunidades educativas, se conhecesse a dinamização de acções destinadas a melhorar o envolvimento das “famílias” na prevenção ou combate a problemas como a indisciplina e a violência nos recintos escolares ou no acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos, sem ser apenas para ameaçar, desde contestações jurídicas a intimidações físicas, professores quando as classificações lhes desagradam.

Repare-se na recente sucessão de notícias sobre episódios de elevada gravidade em escolas do país, entre alunos, de alunos contra as instalações escolares ou mesmo de alunos e encarregados de educação contra professores e pessoal não docente. O silêncio da Confap é o habitual nestes casos, mas corresponde à sua completa inacção quanto a estes fenómenos. Não foi apenas com o problema da digitalização dos exames que durante muito tempo primou pela ausência. Percorre-se o seu site oficial no espaço dedicado a “formação e eventos” e apenas se encontra, para 2026, a realização no dia 7 de janeiro de um webinar sobre “Ferramentas Cinematográficas ao Serviço das Escolas e das Famílias”. Mais nada.

Em outros espaços do site, noticia-se que a organização participou neste ou aquele evento, mas nada quanto a iniciativas próprias. Não seria de exigir que a Confap promovesse acções de sensibilização parental para aspectos importantes da vida escolar dos alunos, desde logo sobre a extrema necessidade do acompanhamento do seu desempenho escolar ou a responsabilização por muitas das suas atitudes e comportamentos menos adequados? Afinal, nos seus estatutos - artigo 4º, alíneas b) e n) - estabelece-se que entre os seus fins está “promover a formação dos Pais e Encarregados de Educação, enquanto membros da comunidade educativa”, assim como “promover eventos de âmbito educativo, formativo, cultural e científico na área da educação e formação parental”. E que tal se o praticassem, em vez de se comprazerem na exibição de fotos com as sucessivas equipas ministeriais?

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico