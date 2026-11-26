Vasco Peso. Para muitas pessoas, este nome escrito assim, nada diz. Se acrescentarmos “campeão do mundo de tumbling”, uma disciplina da modalidade de ginástica de trampolim, talvez uma parte dos leitores se lembre das imagens de um jovem com a medalha de ouro conquistada recentemente em Nanjing (China). E já tinha sido campeão europeu em abril. É, portanto, um atleta de alto rendimento no Desporto nacional e que, na modalidade que escolheu, eleva o nome de Portugal.

Mas a verdade é que Vasco Peso tem sido notícia por outros motivos. E esses revelam as fragilidades da forma como se tratam desportistas que conquistam troféus mundiais e europeus em modalidades que não são olímpicas.

O que dizer quando pouco depois de conquistar a medalha de ouro a 7 de novembro o atleta que representa a Sociedade Filarmónica Estrela Moitense fez saber que iria optar por um trabalho no Cirque du Soleil, pois não conseguia sobreviver apenas dedicando-se ao Desporto e à ginástica? E a explicação é que recebia 200 euros mensais de bolsa devido ao facto de a sua modalidade não ser olímpica. Perante as declarações do atleta, a pressão sobre os responsáveis da Federação de Ginástica de Portugal aumentou e nos últimos dias ficou-se a saber que lhe foi oferecido um cargo na estrutura federativa. O que já lhe permitirá adiar a entrada nas artes circenses.

Mas o maior exemplo de apoio a um atleta que conquista títulos europeus e mundiais surgiu fora do desporto: ficou-se a saber que o rapper Plutónio e o humorista Pedro Teixeira da Mota ofereceram 12 mil euros a Vasco Peso, verba que lhe vai permitir suportar custos de alojamento durante um ano.

Na semana de aprovação do Orçamento do Estado para 2027, em que o Desporto foi contemplado com uma verba total de 76 milhões de euros, um aumento de 29,5% face aos 58,7 milhões do ano passado, esperava-se que estas dificuldades não fossem tema de discussão. A questão é que na projeção para 2027 apenas uma proposta está direcionada para atletas que não fazem parte de modalidades olímpicas, mesmo que conquistem medalhas: o apoio às deslocações. De fora ficam subsídios pela obtenção de medalhas e as bolsas (cujo valor não será atualizado).

Concordo que tenha de existir uma diferenciação entre os incentivos a modalidades olímpicas e não olímpicas, mas haver apenas bolsas de 200 euros mensais para quem dedica horas à modalidade preferida e acaba penalizado e sem condições para melhorar o seu desempenho, mesmo depois de subir ao pódio em mundiais e europeus, já me parece um assunto que merece particular atenção por parte de quem dirige a política desportiva em Portugal.