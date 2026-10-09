"Não basta anunciar mais verbas". Confederação do Desporto faz alertas e pede mais atenção com as federações

A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) "saúda o sinal político", dado pelo Governo ao anunciar a dotação prevista de 76 milhões de euros para o Desporto, na proposta de Orçamento do Estado para 2027, mas diz diz que "os números disponíveis suscitam preocupação" e alerta para uma realidade diferente. "Sem um financiamento adequado e previsível, o crescimento anunciado pode não se traduzir numa melhoria efetiva das condições no terreno", alerta Daniel Monteiro, presidente da CDP.

Segundo alerta a entidade, esta sexta-feira, 9 de outubro, em comunicado, "as transferências correntes, onde se incluem, entre os outros, os principais apoios do IPDJ à atividade das federações desportivas, passam de 93,8 para 94,1 milhões de euros. Este aumento de cerca de 0,3% fica bastante abaixo da inflação de 2,9% prevista pelo Governo, podendo-se traduzir numa perda de poder de compra do apoio direto às federações".

Para a Confederação do Desporto é preciso olhar para a base e para "as dificuldades do sistema desportivo em reter atletas ao longo da sua formação" e evitar o agravamento da da taxa de abandono desportivo até aos 18 anos. “Estamos a perder demasiados jovens pelo caminho. Temos de ir além do reforço sucessivo dos apoios à preparação olímpica e paralímpica, em que se concentram recursos num universo restrito, na ordem dos 150 a 200 atletas, que já beneficia de condições de preparação diferenciadas", afirma o dirigente.

Daniel Monteiro defende que não se trata de escolher entre o Desporto de base e o Alto Rendimento, mas da necessidade de criar um sistema que funcione de forma integrada, "criando condições para que mais pessoas pratiquem Desporto, para que os jovens possam continuar a competir e para que os atletas com potencial tenham oportunidades de evoluir até ao mais alto nível", porque, "o alto rendimento começa muito antes das seleções nacionais: começa nos clubes, nas federações e nas condições que proporcionamos ao longo de todo o percurso desportivo”.

O presidente da CDP explica ainda porque é necessário fazer este alerta agora, em vez de apenas aplaudir o aumento de verbas na generalidade: “Preferimos fazer este alerta agora, antes que se consolide a ideia de que o aumento da dotação resolve, por si só, os problemas do Desporto português. Não basta anunciar mais verbas: é preciso garantir que chegam ao terreno e sustentam um desenvolvimento regular e estruturado das modalidades. Isso exige reforçar a capacidade das federações para alargar e diversificar os quadros competitivos - nacionais, regionais e locais - nos diferentes escalões etários, assegurar que existe espaço competitivo para todos os atletas desde a formação até aos seniores, independentemente do nível desportivo, e dar às seleções nacionais condições para competir internacionalmente. Os resultados de amanhã começam nas condições que proporcionamos hoje.”

Por isso, o organismo garante que continuará a defender um modelo de financiamento que valorize o papel das federações e dos clubes. E apela ao Governo e aos grupos parlamentares para que "assumam um compromisso concreto com o desenvolvimento sustentável do Desporto português" e avaliam a proposta apresentada, no ano passado, pela Confederação do Desporto de Portugal para a criação de um Fundo de Desenvolvimento Desportivo, financiado por uma parcela das receitas do Imposto Especial sobre o Jogo Online, sem aumentar o imposto nem exigir uma dotação adicional do Orçamento do Estado.

Esse fundo permitiria canalizar diretamente para as federações cerca de 12 a 15 milhões de euros por ano, cuja distribuição obedeceria a critérios claros, transparentes e exigentes, definidos pelo IPDJ.

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